क्या किडनी के लिए भी जहर है चाय? लोग क्यों और कैसे जोड़ रहे हैं पथरी से इसका कनेक्शन

Tea and kidney stones: क्या आप भी चाय के शौकीन हैं? अगर जवाब हां हैं तो जरा सावधान हो जाइए. चाय पीना हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हो गया है. सुबह की शुरुआत हो या शाम का सुकून चाय का एक कप हमें तरोताजा कर देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदत आपके लिए खतरनाक हो सकती है? साथ ही बहुत से लोगों को लगता है कि चाय पीने से किडनी में स्टोन या पथरी हो सकती है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या सचमुच चाय पीने से पथरी हो सकती है?

दुनियाभर में चाय लवर्स की संख्या काफी ज्यादा है. भारत में तो करोड़ों की संख्या में चाय के शौकीन हैं. बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं अगर उन्हें सुबह चाय न मिले तो ऐसा लगता है जैसे कुछ तो मिसिंग है. वहीं कुछ लोगों को लगता है कि चाय पीने से पथरी हो सकती है. इस सवाल के जवाब में फेमश न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन बताती हैं कि आजकल बिना फैमिली हिस्ट्री के भी कम उम्र के लोगों में किडनी की पथरी हो रही है. यह पूरी तरह से सच बात नहीं है कि चाय की वजह से किडनी स्टोन हो सकता है. इसको लेकर लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं कि चाय में ऑक्सेलेट्स (Oxalates) होता है , जो किडनी स्टोन का एक कारण हो सकता है. लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है. ऑक्सेलेट्स सिर्फ चाय में ही नहीं होता है. कुछ सब्जियों, फलियां, शकरकंद, साग, बीट्स, नट्स में भी ऑक्सेलेट्स मौजूद होता है. ये सभी ऑक्सेलेट्स युक्त खाद्य पदार्थ कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी का कारण बन सकते हैं, इसलिए खानपान में इन चीजों का संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है. ऑक्सेलेट्स के कारण सब चीजों को छोड़ देना सही नहीं है?

अगर आप इन चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करें तो ऐसी समस्या से बच सकते हैं. आप जब भी चाय पिएं तो कुछ समय बाद दो गिलास पानी जरूर पिएं. इससे पथरी जैसी समस्या दूर रहेगी.

कम पानी पीना है पथरी की बड़ी वजह

पथरी होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कम पानी पीना. कई बार लोग कम पानी पीते हैं. इससे गाढ़ा पेशाब हो सकता है. सभी को हर दिन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए. हाइड्रेटेड रहने से आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ, नमक और व्यर्थ पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं. ये सभी आपकी किडनी को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके फंक्शन में बाधा पहुंचा सकते हैं.

