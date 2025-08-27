क्या Gen Z की जेब ढीली कर रहा है Treat Culture? ऐसे में अपने पैसे को बर्बाद होने से कैसे बचाएं?

Treat Culture: आज की लाइफस्टाइल में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, जिसे ट्रीट कल्चर कहते हैं. ये खासकर Gen Z यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी के बीच ज्यादा देखने को मिलता है. दोस्तों के साथ हर छोटी-बड़ी खुशी पर ट्रीट देना, कॉफी डेट, पार्टी या आउटिंग पर खर्च करना इस कल्चर का हिस्सा बन गया है. लेकिन यही आदत धीरे-धीरे उनकी जेब पर भारी पड़ने लगी है. सवाल यह है कि क्या सचमुच ट्रीट कल्चर की जेन जी फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है? और अगर हां, तो इससे बचा कैसे जा सकता है?

Treat Culture क्या है?

ट्रीट कल्चर का मतलब है, किसी भी मौके पर या बिना मौके के भी दोस्तों को पार्टी देना या उनके साथ लगातार बाहर खाने-पीने और एंटरटेनमेंट पर खर्च करना. चाहे ऑफिस में प्रमोशन हो, एग्जाम पास करना हो, या सिर्फ मूड फ्रेश करने का बहाना. Gen Z अक्सर दोस्तों को बुलाकर अपना बिल बढ़ाना पसंद करती है.

क्यों हो रहा है जेब पर असर?

1. फ्रीक्वेंट आउटिंग्स

पहले जहां महीने में एक-दो बार बाहर जाना बड़ी बात होती थी, अब यह वीकली या कभी-कभी डेली हैबिट बन गया है. रेस्टोरेंट, कैफे और मूवी जैसे खर्चे बढ़ने से बजट गड़बड़ा जाता है.

2. सोशल प्रेशर

कई बार दोस्त या सोशल ग्रुप का दबाव भी ट्रीट देने की वजह बनता है. कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, जिससे खर्च और बढ़ जाता है.

3. इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन

Gen Z तुरंत खुशी चाहती है. उनके लिए ‘अब’ का मजा ज्यादा मायने रखता है, लेकिन यही आदत सेविंग और फाइनेंशियल गोल्स को नुकसान पहुंचाती है.

4. क्रेडिट कार्ड और UPI का आसान इस्तेमाल

कैशलेस पेमेंट ने खर्च करना बेहद आसान बना दिया है. Swipe या Tap से बिल पे करने पर पैसा जाने का अहसास कम होता है, और ओवरस्पेंडिंग हो जाती है.



कैसे बचाएं अपने पैसे Treat Culture से?

1. बजट तय करें

हर महीने आउटिंग और एंटरटेनमेंट के लिए एक तय रकम अलग रखें. उस लिमिट से ज्यादा खर्च न करें.

2. रोटेशन में Treat दें

हमेशा बिल अकेले उठाने के बजाय दोस्तों के बीच रोटेशन बनाएं. कभी आप दें, कभी दूसरा दोस्त. इससे खर्च बराबर बंटेगा.

3. स्मार्ट ऑप्शंस चुनें

महंगे रेस्टोरेंट्स की जगह घर पर पॉटलक पार्टी या कैफे के बजाय पार्क में गेट-टुगेदर का प्लान बनाएं. मजा भी आएगा और पैसे भी बचेंगे.

4. कैश का इस्तेमाल करें

कैश में पेमेंट करने से खर्च का असली अहसास होता है. UPI और कार्ड की बजाय कैश कैरी करने की आदत डालें.

5. सेविंग को प्रायोरिटी दें

अपनी सैलरी या पॉकेट मनी का कम से कम 20-30% सेविंग्स में डालें. फिर बाकी रकम से खर्च करें. इससे आपको गिल्ट-फ्री ट्रीट देने का मौका भी मिलेगा.