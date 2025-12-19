Advertisement
थॉयराइड के मरीजों के लिए सुबह की कॉफी बन सकती है खतरा! दवा भी हो सकती है बेअसर, जानें सही तरीका...

How to Manage Thyroid: आयुर्वेद और साइंस दोनों का मानना है कि थॉयराइड सिर्फ दवाओं से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर के पूरे बैलेंस से जुड़ी समस्या है. अगर हार्मोन को सही रखना है, तो भोजन और आदतों में सुधार करना बेहद जरूरी है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:28 PM IST
How to Manage Thyroid: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में थॉयराइड की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है. पहले यह बीमारी युवाओं में कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान, स्ट्रेस और शारीरिक गतिविधियों की कमी है.

 

थॉयराइड का मुख्या कारण
आयुर्वेद के अनुसार, थॉयराइड की समस्या मुख्य रूप से पाचन शक्ति और कफ दोष के बैलेंस से जुड़ी होती है. जब पाचन कमजोर होता है, तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जिससे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है. साइंस भी कहता है कि थॉयराइड के मरीजों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. ऐसे में कुछ चीजों का ज्यादा सेवन स्थिति को बिगाड़ सकता है. खासतौर पर चीनी, कैफीन और शराब ऐसी चीजें हैं, जिन्हें सीमित करना बहुत जरूरी है.

क्या कहता है आयुर्वेद? 
आयुर्वेद में ज्यादा मीठे स्वाद को कफ बढ़ाने वाला माना गया है. ज्यादा चीनी खाने से शरीर भारी हो जाता है, आलस्य बढ़ता है और चर्बी तेजी से जमा होती है. साइंस के अनुसार, ज्यादा शुगर इंसुलिन को बिगाड़ती है, जिससे वेट बढ़ता है और शरीर में सूजन आने लगती है. थॉयराइड के मरीजों में पहले से ही वजन बढ़ने की समस्या होती है, ऐसे में मिठाई इस परेशानी को कई गुना बढ़ा देती है. चीनी कम करने से न सिर्फ थॉयराइड संतुलित रहता है, बल्कि डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों का खतरा भी घटता है.

 

आयुर्वेद में कैफीन को लेकर क्या कहा गया है?
वहीं, आयुर्वेद में कैफीन को शरीर को उत्तेजित करने वाला माना गया है, जो लंबे समय में स्नायु तंत्र और ग्रंथियों को थका देता है. वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि कैफीन थॉयराइड ग्रंथि के काम में बाधा डाल सकता है और दवाइयों के असर को भी कम कर सकता है. सुबह खाली पेट कॉफी पीने से हार्मोन अचानक तेज हो जाते हैं, जिससे बेचैनी और थकान बढ़ती है. कॉफी कम करने से थॉयराइड के साथ-साथ नींद, चिंता और ब्लड प्रेशर की समस्याओं में भी राहत मिलती है.

 

आयुर्वेद में शराब को लेकर क्या कहा गया है?
इसके अलावा, आयुर्वेद में शराब को शरीर के लिए विष समान बताया गया है, जो अग्नि को कमजोर कर देती है. विज्ञान के अनुसार, शराब का सीधा असर लिवर पर पड़ता है. हमारा लिवर ही थॉयराइड हार्मोन को एक्टिव हार्मोन में बदलता है. जब शराब के कारण लिवर कमजोर होता है, तो यह प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती और हार्मोनल असंतुलन बढ़ जाता है. शराब छोड़ने से थॉयराइड के साथ-साथ फैटी लिवर, एसिडिटी और मानसिक तनाव में भी सुधार होता है.

 

थॉयराइड से राहत पाने के उपाय
थॉयराइड से राहत पाने के लिए आयुर्वेद सादा भोजन करने की सलाह देता है. घर का बना खाना, समय पर भोजन, हल्का व्यायाम, और पर्याप्त नींद हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करते हैं. विज्ञान भी मानता है कि जब शरीर को सही पोषण और आराम मिलता है, तो वह खुद को ठीक करने लगता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

is your morning coffee worsening thyroidhow to manage thyroid

