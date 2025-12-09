सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

Multiple ELISA Kit: IVRI बरेली के वैज्ञानिकों ने खून के नमूने से 6 घंटे में कैंसर की शुरुआती पहचान करने वाली 'मल्टीपल एलाइजा किट' विकसित की है, जिसका परीक्षण कुत्तों और इंसानों पर सफल रहा है.
Multiple ELISA Kit: उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) के वैज्ञानिकों ने कैंसर की पहचान के लिए एक बड़ी सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों ने खून के नमूने से ही कैंसर का पता लगाने वाली 'मल्टीपल एलाइजा किट' विकसित की है. इस किट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सकती है और सिर्फ छह घंटे के भीतर परिणाम दे देती है.
सात साल की मेहनत, सफल रहे ट्रायल
प्रधान वैज्ञानिक डॉ. सोनल, डॉ. समीर श्रीवास्तव और उनकी टीम ने सात साल तक लगातार शोध करने के बाद इस किट को बनाने में कामयाबी हासिल की है. डॉ. सोनल के मुताबिक, कैंसर से होने वाली मौतों को कम करने के लिए समय पर बीमारी की पहचान होना बहुत जरूरी है.
कैसे काम करती है ये किट?
विकसित मल्टीपल एंटीजन एलाइजा किट कैंसर से जुड़े कई 'बायोमार्कर' को एक साथ पहचानने के लिए डिजाइन की गई है. यह रक्त के नमूने की जांच करके ही कैंसर की शुरुआत की आशंका दर्शाती है.
कुत्तों और इंसानों पर सफल परीक्षण
शुरुआत में, इस किट का परीक्षण कुत्तों पर किया गया, जहां परिणाम सफल रहे थे. इसके बाद, वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉ. आरके चितलांगिया के सहयोग से इंसानों के 100 खून के नमूनों पर भी इसका परीक्षण किया गया, जिसके नतीजे भी सकारात्मक थे. डॉ. चितलांगिया ने अब इस शोध को आगे बढ़ाने और लगभग डेढ़ से दो हजार लोगों के सैम्पल की जांच करने का सुझाव दिया है.
जल्दी पहचान से इलाज होगा आसान
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किट रूटीन स्क्रीनिंग में भी इस्तेमाल की जा सकती है. जितनी जल्दी कैंसर की पहचान होगी, मरीज का इलाज उतना ही प्रभावी होगा. इसके अलावा, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कैंसर वैक्सीन और खास थेरेपी बनाने पर भी शोध कर रहे हैं.
कुत्तों में क्यों बढ़ रहा है कैंसर?
डॉ. सोनल ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में कुत्तों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे लंबे समय तक प्रदूषण और हानिकारक कीटनाशकों के संपर्क में रहना या फिर उम्र बढ़ने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना और मिलावटी या असंतुलित खाने का सेवन करना भी इन कारणों में से एक हो सकता है.
