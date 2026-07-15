भगवान जगन्नाथ के लिए बनता है गुड़ का मालपुआ, ये रही आसान रेसिपी

पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपने प्राचीन परंपराओं, रथ यात्रा और भगवान को चढ़ाए जाने वाला महाप्रसाद के लिए जाना जाता है. महाप्रसाद में छप्पन भोग शामिल है. भोग में मालपुआ है. ओडिशा में मालपुआ को आमलु कहते हैं. इस प्रसाद को लेकर अक्सर मन में सवाल आता है कि इसे गुड़ से बनाया जाता है.
आइए जानते हैं मालपुआ गुड़ से कैसे बनाते हैं. चलिए जानते हैं महाप्रसाद बनाने की रेसिपी क्या है. इन आसान स्टेप्स की मदद से मालपुआ बना सकते हैं.
जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद को बनाने के लिए मैदे और चीनी जैसे प्रोसेस्ड चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है. मंदिर का प्रसाद मालपुआ बनाने के लिए गुड़ और गेहूं के आटे का इस्तेमाल होता है.
गुड़ का इस्तेमाल करने से मालपुआ को एक गहरा और नेचुरल लाल रंग मिलता है. इसके अलावा मालपुआ का स्वाद भी सोंधा आता है. इसके अलावा प्रसाद में केसर और मसाले का इस्तेमाल किया जाता है.
गुड़ बारीक कटा हुआ
पानी
गेहूं का आटा
दूध
केसर
बड़ी इलायची
सौंफ
काली मिर्च
घी या तेल
सबसे पहले एक बड़े मिक्सिंग बाउल में गुड़ लें. इसमें थोड़ा पानी डालकर कुछ देर के लिए भीगने दें, ताकि गुड़ पूरी तरह मिक्स हो जाए.
इसके बाद इलायची, सौंफ और काली मिर्च लें. इसे दरदरा पीस लें. इसके बाद इस पाउडर को गुड के पानी में मिला दें. अब गुड़ को अच्छे से फेंट लें ताकि इसमें किसी तरह की गुठली ना बनें
अब इस घोल में दूध और केसर का पानी मिल दें. घोल ना ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए.
अब कढ़ाई में तेल या घी डालकर गर्म कर लें. जब तेल या घी गर्म हो जाए तो कलछी से बैटर को तेल के बीच में डाल दें. धीमी से मध्यम आंच पर इसे गोल्डन होने तक सेक लें.
लीजिए आपके गरम-गरम मालपुआ बनकर तैयार है. तुलसी का पत्ता रख कर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएं.