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भगवान जगन्नाथ के लिए बनता है गुड़ का मालपुआ, ये रही आसान रेसिपी

पॉपुलर ओडिशा का मंदिर श्री जगन्नाथ अपने खास स्वाद के लिए जाना जाता है. भोग में मालुपआ जिसे आमलु कहते हैं. इस प्रसाद को गुड़ से बनाया जाता है.

Written ByShilpa
Published: Jul 15, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:16 PM IST
भगवान जगन्नाथ के लिए बनता है गुड़ का मालपुआ, ये रही आसान रेसिपी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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