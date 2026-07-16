जगन्नाथ रथ यात्रा पर प्रियजनों को शेयर करें ये मैसेज, सोशल मीडिया पर लगाएं जय जगन्नाथ के जयकारे

Jagannath Rath Yatra Wishes 2026: ओडिशा के पुरी में रथयात्रा की परंपरा का इतिहास लगभग 1200 साल पुराना है. माना जाता है कि इस दिन भगवान गर्भगृह से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं. भगवान के दर्शन के लिए लाखों भक्त दूर-दूर से आते हैं. रथ यात्रा को भक्त और भगवान का मिलन भी माना जाता है. इस दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर भक्तों के पास आते हैं. रथयात्रा में रथ की रस्सी को खींचना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है. आज 16 जुलाई 2026 देशभर जगन्नाथ महा प्रभु की रथ यात्रा निकाली जाएगी.
आज के इस शुभ दिन पर आप अपने दोस्तों, परिवार को शुभकामना संदेश भेज सकते हैं. इन संदेश और मैसेज को देख आपके रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है. इन मैसेज को भेजकर आप अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
"जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आपके घर आए
सुख, शांति और समृद्धि संग लाए
हर सपना आपका पूरा हो जाए
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं"
"रथ के पहियों की तरह
आपके जीवन की हर रुकावट आगे बढ़ती जाए
भगवान जगन्नाथ आपको सुख, शांति और सफलता दें
जय जगन्नाथ
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं"
"महाप्रभु की कृपा से
हर अधूरी इच्छा पूरी हो
हर चिंता दूर हो
और आपका घर खुशियों से भर जाए
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं"
"हर मुश्किल आसान बन जाए
हर राह नई उम्मीद दिखाए
प्रभु का आशीर्वाद ऐसा मिले
जीवन खुशियों से भर जाए
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं"
"रथ यात्रा का पावन त्योहार
लाए जीवन में सुख अपार
जगन्नाथ जी रखें सदा साथ
खुशियों से रोशन हो हर बात
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं"
"जिस घर में महाप्रभु का नाम गूंजता है
वहां सुख और समृद्धि स्वयं चली आती है
आपका जीवन भी ऐसी ही खुशियों से भर जाए
जय जगन्नाथ
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं"
"जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद
आपके जीवन में नई उम्मीद,
नया उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आए
जय जगन्नाथ
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं"
"भगवान जगन्नाथ आपके जीवन का सारथी बनें,
हर कठिन राह को आसान करें
और हर दिन मंगलमय बनाएं
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं"
"मन में भक्ति, दिल में विश्वास रहे
जीवन में हमेशा उजाला रहे
हर इच्छा पूरी हो प्रभु की कृपा से
जय जगन्नाथ
रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं"