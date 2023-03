Burn Scars: त्वचा में जलने के निशान होंगे जड़ से गायब, करें ये उपाय, दोस्त कहेंगे, 'ये जादू कैसे हुआ'?

How To Get Rid Of Burn Scars: अक्सर किचन में खाना पकाते वक्त, आयरन करते समय किसी और वजह से हाथों और शरीर के कई हिस्सों में जलने के निशान पड़ जाते हैं. बर्निंग के दाग बड़े जिद्दी होते हैं, इसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता. जब हाथ या चेहरे पर जलने के दाग पड़ जाएं तो आप इसे छिपाने की कोशिश करते हैं. लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, कुछ घरेलू उपायों के जरिए इस परेशानी से निजात पाई जा सकती हैं.

जलने के निशान हटाने के घरेलू उपाय 1. जब आपकी स्किन पर बर्न मार्क पड़ जाए तो उस जगह पर रोजाना नारियल का तेल लगाएं, ऐसा करते रहने से दाग कमजोर पड़ जाएगा और धीरे-धीरे गायब होने लगेगा. 2. जलने के दाग मिटाने के लिए आप हल्दी और शहद का पेस्ट बना लें और एफेक्टेड एरियाज पर रेगुलर लगाएं, कुछ ही दिनों में हर किसी को फर्क नजर आने लगेगा 3. लैवेंडर के तेल की कुछ बूंदे मुलायम कपड़े में डालें और एफेक्टेड एरियाज पर लगाएं, ये दाग दूर करने में बेहद कारगर है. 4. जले के निशान पर आलू के छिलकों को भी रगड़ा जा सकता है, ये तरीका दादी नानी के जमाने से अपनाया जा रहा है. 5. आप मेथी को पीस लें और इसके गीले पेस्ट को जले हुए हिस्से पर हल्के हाथों से लगाएं, ये जादुई तरीके से जले का दाग मिटाएगा. 6. स्किन को क्लीयर करने के लिए अंडे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए जर्दी को भूल लें और शहद के साथ मिक्स करके दाग पर लगाएं. 7. नींबू और टमाटर के रस को एक कटोरी में मिला लें और दाग वाली जगह पर आप्लाई करें. तकरीबन 2 घंटे बाद इसे साफ पानी से धो लें 8. आप चाहें तो जली हुई स्किन पर प्याज के रस को भी मिला सकते हैं, ऐसा करने से मनचाहा नतीजा मिलने लगता है. 9. गाजर को तो वैसे सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जले के निशान को भी हटा सकता है. आप प्रभावित हिस्से में गाजर का जूस लगाएं. 10. इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि बादाम का तेल स्किन के लिए फायदेमंद है. जलने वाली जगह पर आलमंड ऑयल लगाएंगे तो दाग हल्के हो जाएंगे. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं