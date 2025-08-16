परम सुंदरी ने लौटाया पीली साड़ी का क्रेज, इस कलर के कपड़ों में जन्नत की परी क्यों लगती है लड़कियां?

Param Sundari Yellow Saree: सोनू निगम और कृषणकली साहा की आवाज में परम सुंदर की गाना 'परदेसिया' इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जो जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माया गया है. ज्यादातर इंफ्लूएंसर इस सॉन्ग पर जमकर रील्स बना रहे हैं. इस बीच ऐसा लग रहा है कि पीली साड़ी का क्रेज एक बार फिर लौट आया है. यंग गर्ल्स इस फैशन को भी काफी ज्यादा कॉपी कर रही हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि येलो साड़ी में लड़कियां सर्वग की अप्सरा क्यों लगती हैं.

पीली साड़ी में क्यों खूबसूरत लगती हैं लड़कियां?

इंडियन एपेरल्स में साड़ी का अपना अलग ही अट्रैक्शन है, और अगर बात पीली साड़ी की हो तो इसकी चमक और ताजगी लड़कियों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है. पीला रंग सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और साइकोलॉजी में भी इसकी खास अहमियत है. पीली साड़ी में खूबसूरती बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे:

1. कलर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट

पीला रंग खुशियों, एनर्जी और पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है. यह रंग चेहरे की रौनक को तुरंत बढ़ा देता है और इंसान को ज्यादा फ्रेश और यंग दिखाता है. जब कोई लड़की पीली साड़ी पहनती है तो यह रंग उसकी पर्सनैलिटी में एक चमक और कॉन्फिडेंस एड कर देता है.

2. हर स्किन टोन पर सूट करता है

पीला रंग इंडियन स्किन टोन के लिए बेहद फ्लैटरिंग है. चाहे गोरा रंग हो, गेहुआं या डार्क पीली साड़ी हर रंगत में निखार लाती है. ये रंग ने ग्लो को और उभार देता है, जिससे लुक और भी आकर्षक लगता है.

3. ट्रेडिशनल और ट्रेंडी का मेल

पीली साड़ी पारंपरिक भारतीय आयोजनों जैसे हल्दी, बसंत पंचमी और त्योहारों में खास तौर पर पहनी जाती है. वहीं, हल्के फैब्रिक, मिनिमल वर्क और मॉडर्न ड्रेपिंग स्टाइल के साथ यह साड़ी फैशनेबल भी लगती है. इस तरह यह एक साथ कल्चरल और स्टाइलिश लुक देती है.

4. फोटोजेनिक इफेक्ट

फोटोग्राफी में पीला रंग बेहद पॉप करता है. धूप या हल्की लाइट में पीली साड़ी का रंग और निखर जाता है, जिससे तस्वीरें ज्यादा ब्राइट और आकर्षक दिखती हैं. यही वजह है कि शादी-ब्याह और प्री-वेडिंग फोटोशूट में पीली साड़ी की डिमांड बढ़ रही है.

5. मूड लिफ्टर कलर

पीले रंग का असर मूड पर भी पड़ता है. यह रंग देखने वाले को भी खुश और रिलैक्स महसूस कराता है. जब कोई लड़की पीली साड़ी पहनकर आती है, तो वो न सिर्फ खुद फ्रेश महसूस करती है बल्कि अपने आसपास का माहौल भी रौशन कर देती है.