परम सुंदरी ने लौटाया पीली साड़ी का क्रेज, इस कलर के कपड़ों में जन्नत की परी क्यों लगती है लड़कियां?
Advertisement
trendingNow12883108
Hindi Newsलाइफस्टाइल

परम सुंदरी ने लौटाया पीली साड़ी का क्रेज, इस कलर के कपड़ों में जन्नत की परी क्यों लगती है लड़कियां?

पीली साड़ी में लड़कियों का निखार सिर्फ फैशन का कमाल नहीं है, बल्कि यह रंग उनकी पर्सनैलिटी, स्किन टोन, ट्रेडिशनल ब्यूटी और पॉजिटिव एनर्जी का का कॉम्बिनेशन है. यही वजह है कि चाहे शादी हो, त्योहार या कोई खास मौका हो, पीली साड़ी हमेशा लड़कियों को सबसे अलग और सबसे खूबसूरत बना देती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परम सुंदरी ने लौटाया पीली साड़ी का क्रेज, इस कलर के कपड़ों में जन्नत की परी क्यों लगती है लड़कियां?

Param Sundari Yellow Saree: सोनू निगम और कृषणकली साहा की आवाज में परम सुंदर की गाना 'परदेसिया' इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जो जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माया गया है. ज्यादातर इंफ्लूएंसर इस सॉन्ग पर जमकर रील्स बना रहे हैं. इस बीच ऐसा लग रहा है कि पीली साड़ी का क्रेज एक बार फिर लौट आया है. यंग गर्ल्स इस फैशन को भी काफी ज्यादा कॉपी कर रही हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि येलो साड़ी में लड़कियां सर्वग की अप्सरा क्यों लगती हैं.

पीली साड़ी में क्यों खूबसूरत लगती हैं लड़कियां?

इंडियन एपेरल्स में साड़ी का अपना अलग ही अट्रैक्शन है, और अगर बात पीली साड़ी की हो तो इसकी चमक और ताजगी लड़कियों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है. पीला रंग सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और साइकोलॉजी में भी इसकी खास अहमियत है. पीली साड़ी में खूबसूरती बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे:

1. कलर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट
पीला रंग खुशियों, एनर्जी और पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है. यह रंग चेहरे की रौनक को तुरंत बढ़ा देता है और इंसान को ज्यादा फ्रेश और यंग दिखाता है. जब कोई लड़की पीली साड़ी पहनती है तो यह रंग उसकी पर्सनैलिटी में एक चमक और कॉन्फिडेंस एड कर देता है.

2. हर स्किन टोन पर सूट करता है
पीला रंग इंडियन स्किन टोन के लिए बेहद फ्लैटरिंग है. चाहे गोरा रंग हो, गेहुआं या डार्क पीली साड़ी हर रंगत में निखार लाती है. ये रंग ने ग्लो को और उभार देता है, जिससे लुक और भी आकर्षक लगता है.

3. ट्रेडिशनल और ट्रेंडी का मेल
पीली साड़ी पारंपरिक भारतीय आयोजनों जैसे हल्दी, बसंत पंचमी और त्योहारों में खास तौर पर पहनी जाती है. वहीं, हल्के फैब्रिक, मिनिमल वर्क और मॉडर्न ड्रेपिंग स्टाइल के साथ यह साड़ी फैशनेबल भी लगती है. इस तरह यह एक साथ कल्चरल और स्टाइलिश लुक देती है.

4. फोटोजेनिक इफेक्ट
फोटोग्राफी में पीला रंग बेहद पॉप करता है. धूप या हल्की लाइट में पीली साड़ी का रंग और निखर जाता है, जिससे तस्वीरें ज्यादा ब्राइट और आकर्षक दिखती हैं. यही वजह है कि शादी-ब्याह और प्री-वेडिंग फोटोशूट में पीली साड़ी की डिमांड बढ़ रही है.

5. मूड लिफ्टर कलर
पीले रंग का असर मूड पर भी पड़ता है. यह रंग देखने वाले को भी खुश और रिलैक्स महसूस कराता है. जब कोई लड़की पीली साड़ी पहनकर आती है, तो वो न सिर्फ खुद फ्रेश महसूस करती है बल्कि अपने आसपास का माहौल भी रौशन कर देती है.

 

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Param SundariSareeyellowJanhvi KapoorSidharth Malhotra

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;