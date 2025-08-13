Janmashtami Special: कुट्टू की क्रिस्पी पकौड़ी बनाने की आसान रेसिपी, व्रत में भी मिलेगा लाजवाब स्वाद

जन्माष्टमी का पर्व नजदीक आते ही हर जगह अलग ही रौनक दिखाई देने लगती है. मंदिरों में सुंदर सजावट, घरों में पूजा की तैयारी और बाजारों में नई रौनक आ जाती है. इस खास मौके पर लोग व्रत रखते हैं और दिनभर भजन-कीर्तन करते हैं. व्रत के दौरान भोग के लिए और खुद के लिए कुछ खास और स्वादिष्ट बनाने की परंपरा भी है. अगर आप इस जन्माष्टमी कम समय में आसानी से कुछ स्पेशल बनाना चाहती हैं तो कुट्टू की क्रिस्पी पकौड़ी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी
Krishna Janmashtami Special Recipe: जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है. इस वर्ष 16 अगस्त शनिवार को जन्माष्टमी मनाई जाने वाली है. ऐसे में घर से लेकर बाजारों तक हर जगह खुशियों का माहौल बनने लगा है. मंदिरों में सजावट शुरू हो गयी है, घरों में तैयारियां होने लगी है और बाजारों में भी रंग-बिरंगी रौनक देखने को मिलती है. ऐसे समय में व्रत के लिए खास पकवान बनाने का भी अलग ही मजा होता है, जो त्योहार की मिठास को और बढ़ा देता है. व्रत के इस पावन दिन पर कुछ स्पेशल पकवान बनाकर लड्डू गोपाल को भोल लगाना सबका मन करता है. ऐसे ही खास मौकों पर कुट्टू की क्रिस्पी पकौड़ी स्वाद और परंपरा का बेहतरीन मेल बन जाती है. कुट्टू की क्रिस्पी पकौड़ी बनाना बहुत ही आसान है और यह भोग के साथ-साथ परिवार के लिए भी एक लाजवाब डिश साबित होती है. आइए जानते हैं कुट्टू की क्रिस्पी पकौड़ी बनाने की आसान रेसिपी.
सबसे पहले नोट कर लीजिए सामग्री
आलू 200 ग्राम
कुट्टू का आटा 200 ग्राम
हरी मिर्च 3-4
हरा धनिया 1 चम्मच
तेल- आवश्यकतानुसार
सेंधा नमक स्वादानुसार
काली मिर्च 1 छोटा चम्मच
इस तरह बनाए कुट्टू की पकौड़ी
कुट्टू की पकौड़ी व्रत में खाने के लिए एक स्पेशल स्वादिष्ट वाली आसान डिश है, जिसे आप घर पर जल्दी बना सकते हैं. इसे दो तरीकों से बनाया जाता है. इस आर्टिकल में हम जो तरीका बता रहे हैं उससे पकौड़ी सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों बनती है. इसके लिए सबसे पहले आलू को उबाल लें. उबलने के बाद उन्हें ठंडा करें और छिलका निकालें फिर कद्दूकस कर लें. अब एक बड़े बाउल में कुट्टू और सिंघाड़े का आटा मिला लें. इसके बाद आटा में कद्दूकस किआ हुआ आलू डालकर हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें जिससे आटे और आलू का पेस्ट तैयार हो जाए. इसके बाद इसमें थोड़ा पानी मिला लें और एक गाढ़ा घोल बना लें.
अब हरी मिर्च बारीक काटकर घोल में डालें और स्वादानुसार सेंधा नमक डालकर घोल को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद कढ़ाई में घी गर्म करें. जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो किसी चम्मच की सहायता से या हाथ से थोड़ा-थोड़ा घोल लेकर कढ़ाई में डालें. पकौड़ियों को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकनें दें. तैयार पकौड़ियों को प्लेट में निकालें और गरमा-गरम व्रत वाली हरी चटनी के साथ सर्व करें. यह व्रत के दिन के लिए पेट भरने और स्वाद बढ़ाने का बढ़िया विकल्प है.