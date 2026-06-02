दांत टूट गया तो घबराएं नहीं! जापानी वैज्ञानिकों की खोज बदल सकती है इलाज का तरीका

दांत टूटने के बाद दोबारा उग नहीं पाते हैं, वहीं जापानी वैज्ञानिक ने दावा किया है कि वह दांत को दोबारा से उगा सकते हैं. आइए जानते हैं इस रोमांचक खोज के बारे में.
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दांत का टूटना एक आम समस्या है. दांत खराब होने के बाद अक्सर दांत को इम्प्लांट करवाते हैं. जापान के वैज्ञानिक ने दांत टूटने का परमामेंट इलाज देखा है. जापान के वैज्ञानिक ने दांतों को दोबारा उगाने की तकनीक विकसित की है. जापान के टोरेगम बायोफार्मा नामक क्योटो यूनिवर्सिटी से जुड़े एक बायोटेक स्टार्टअप और वैज्ञानिकों की टीम दांतों को दोबारा उगाने की तकनीक विकसित कर रही है.
टोरेगेम बायोफार्म ने एक दवाई बनाई है. ये दवाई एंडीबॉडी के इर्द-गिर्द है. ये दवा यूटेराइन सेंसिटाइजेशन एसोसिएटेड जीन प्रोटीन की खोज की है. जो कि दांत के विकास को रोकता है. ये दवा प्रोटीन को खत्म करके दवा दांत बनने की प्रक्रिया को एक्टिव करती हैं जिससे नए दांत नेचुरल रूप से आ सकते हैं.
जापान में हुए इस शोध से पता चला कि प्रोटीन को रोकने से नए दांत की जड़ें बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. चूहों पर टेस्ट किया है. चूहों पर टेस्ट में देखा गया है कि नए दांत उग गए हैं. इस दौरान कोई गंभीर समस्या भी नहीं हुई है.
अगर ये ट्रायल सफल होता है. तो आने वाले समय में बच्चों पर भी इसका ट्रायल हो सकता है. जिन बच्चों के जन्म से या बाद में ज्यादा दांत नहीं होते हैं. वैज्ञानिकों का लक्ष्य 2030 तक दांतों को दोबारा उगाने का ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना है. अगर ये दवा सफल हो जाती हैं तो यह डेंटल जगत में बड़ी क्रांति होगी.
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