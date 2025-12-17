जापानी तकनीक से दूर करें शरीर में भरा आलस, खत्म हो जाएगी काम को टालने की आदत

How to Overcome Laziness: "किसी भी काम को करने से पहले आलस" करना ये कोई आदत नहीं है, बल्कि एक 'मानसिक स्थित' है. इस सिचुएशन में किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है. अधिकांश लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन जापान के लोगों ने बहुत पहले ही इस समस्या से निपटने के लिए कुछ आदतें विकसित कर ली थी. जापान के लोग अपनी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं. अगर आप भी किसी काम को करने से पहले आलस या हिचक महसूस करते हैं तो जापान की इन आदतों से आप अपनी डेली लाइफ में बढ़ा चेंज ला सकते हैं.

काइजेन

काइजेन का मतलब है छोटे छोटे स्टेप से ट्राई करना. यदि आपको किसी काम को करने में डर लग रहा है तो आप छोटे कदम से शुरुआत करें. सबसे पहले 2 मिनट के लिए उस काम को करने का संकल्प लें, ऐसा करने से मानसिक रुकावट को तोड़ने में मदद मिलती है. इससे आपके अंदर ये बदलाव आएगा कि धीरे धीरे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा.

इकिगाई

इकिगाई यानी किसी भी काम को करने से पहले उसे करने का कारण आपके पास होना चाहिए. अगर आप किसी भी काम को करने से पहले टालमटोल से बचना चाहते हो तो काम करने का उद्देश्य होना चाहिए. जब किसी काम का उद्देश्य नहीं होता है तो वो काम हमें बोझ लगने लगता है. इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसका उद्देश्य ढूंढें. जब काम करने का उद्देश्य होगा तो करने के लिए एनर्जी भी आ जाएगी और काम करने में मन भी लगेगा. इसके बाद आपको काम बोझ नहीं, बल्कि सार्थक कदम लगने लगेगा.

शिनरिन-योकु यानी ‘फॉरेस्ट बाथिंग’

शिनरिन-योकु का मतलब है कि कुछ पल नेचर के साथ बिताया जाए. अगर आप कुछ मिनट हरियाली या पेड़ पौधों के बीज बिताते हैं तो ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है. इससे आपके माइंड को रिलेक्स फील होगा और मन शांत होगा. जब मन शांत होता है तो कोई भी काम आसान लगने लगता है और इस तरह ये आपके अंदर के आलस को मारने का काम करता है.

काकेइबो

किसी भी चीज को लिखकर समझने के जापानी तरीके को काकेइबो कहते हैं. आप अपने दिन में होने वाले खर्चे या काम को लिखना शुरू कर दें. जब आप डेली लाइफ की प्लानिंग लिखकर करते हैं तो माइंड से बोझ कम करने में मदद मिलती है. ये आपके माइंड में क्लैरिटी लाने का काम करता है.

शोशिन

शोशिन का मतलब है कि हम किसी भी काम को ऐसी सीखें जैसे हम अभी नए हैं या काम को सीख रहे हैं. कभी बार परफेक्शन लाने के दबाव में हम काम ही नहीं कर पाते हैं. जब हम बिगनर्स की तरह काम करते हैं तो गलती करने से अंदर का डर निकल जाता है और हम आसानी से किसी भी काम को कर जाते हैं. ये आपको नए एक्सपेरिमेंट करने का हौसला देगा.

हारा हाची बू

कई बार कुछ लोग अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेते हैं और ओवरलोड के प्रेशर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं. कई बार काम का बोझ देखकर भी आलस बढ़ता है. इसलिए काम उतना ही लें जिनता आप से हो पाए. जब आपके पास काम का दबाव नहीं होगा तो आपके काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी.

