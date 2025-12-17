Advertisement
trendingNow13044255
Hindi Newsलाइफस्टाइलजापानी तकनीक से दूर करें शरीर में भरा आलस, खत्म हो जाएगी काम को टालने की आदत

जापानी तकनीक से दूर करें शरीर में भरा आलस, खत्म हो जाएगी काम को टालने की आदत

How to Overcome Laziness: जब किसी को आलस आता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है या हमारा दिमाग काम को टाल देता है. ऐसा नहीं है कि काम को करने की इच्छा नहीं होती है, इच्छा तो होती है, लेकिन शरीर में आलस होता है. अगर आप इस आलस से बाहर निकलना चाहते हैं तो जापान की ये आसान आदतें आपकी डेली लाइफ में चेंज ला सकती हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जापानी तकनीक से दूर करें शरीर में भरा आलस, खत्म हो जाएगी काम को टालने की आदत

How to Overcome Laziness:  "किसी भी काम को करने से पहले आलस" करना ये कोई आदत नहीं है, बल्कि एक 'मानसिक स्थित' है. इस सिचुएशन में किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है. अधिकांश लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन जापान के लोगों ने बहुत पहले ही इस समस्या से निपटने के लिए कुछ आदतें विकसित कर ली थी. जापान के लोग अपनी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं. अगर आप भी किसी काम को करने से पहले आलस या हिचक महसूस करते हैं तो जापान की इन आदतों से आप अपनी डेली लाइफ में बढ़ा चेंज ला सकते हैं.

काइजेन 
काइजेन का मतलब है छोटे छोटे स्टेप से ट्राई करना. यदि आपको किसी काम को करने में डर लग रहा है तो आप छोटे कदम से शुरुआत करें. सबसे पहले 2 मिनट के लिए उस काम को करने का संकल्प लें, ऐसा करने से मानसिक रुकावट को तोड़ने में मदद मिलती है. इससे आपके अंदर ये बदलाव आएगा कि धीरे धीरे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा.

इकिगाई
इकिगाई यानी किसी भी काम को करने से पहले उसे करने का कारण आपके पास होना चाहिए. अगर आप किसी भी काम को करने से पहले टालमटोल से बचना चाहते हो तो काम करने का उद्देश्य होना चाहिए. जब किसी काम का उद्देश्य नहीं होता है तो वो काम हमें बोझ लगने लगता है. इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसका उद्देश्य ढूंढें. जब काम करने का उद्देश्य होगा तो करने के लिए एनर्जी भी आ जाएगी और काम करने में मन भी लगेगा. इसके बाद आपको काम बोझ नहीं, बल्कि सार्थक कदम लगने लगेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

शिनरिन-योकु यानी ‘फॉरेस्ट बाथिंग’
शिनरिन-योकु का मतलब है कि कुछ पल नेचर के साथ बिताया जाए. अगर आप कुछ मिनट हरियाली या पेड़ पौधों के बीज बिताते हैं तो ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है. इससे आपके माइंड को रिलेक्स फील होगा और मन शांत होगा. जब मन शांत होता है तो कोई भी काम आसान लगने लगता है और इस तरह ये आपके अंदर के आलस को मारने का काम करता है.
यह भी पढ़ें: बिजी लाइफ में चाहिए सुकून की नींद तो बेडरूम में फॉलो करें ये आसान टिप्स

 

काकेइबो
किसी भी चीज को लिखकर समझने के जापानी तरीके को काकेइबो कहते हैं. आप अपने दिन में होने वाले खर्चे या काम को लिखना शुरू कर दें. जब आप डेली लाइफ की प्लानिंग लिखकर करते हैं तो माइंड से बोझ कम करने में मदद मिलती है. ये आपके माइंड में क्लैरिटी लाने का काम करता है. 

शोशिन
शोशिन का मतलब है कि हम किसी भी काम को ऐसी सीखें जैसे हम अभी नए हैं या काम को सीख रहे हैं. कभी बार परफेक्शन लाने के दबाव में हम काम ही नहीं कर पाते हैं. जब हम बिगनर्स की तरह काम करते हैं तो गलती करने से अंदर का डर निकल जाता है और हम आसानी से किसी भी काम को कर जाते हैं. ये आपको नए एक्सपेरिमेंट करने का हौसला देगा.

हारा हाची बू
कई बार कुछ लोग अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेते हैं और ओवरलोड के प्रेशर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं. कई बार काम का बोझ देखकर भी आलस बढ़ता है. इसलिए काम उतना ही लें जिनता आप से हो पाए. जब आपके पास काम का दबाव नहीं होगा तो आपके काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Japanese TechniquesLazinessHealthy Lifestyle

Trending news

गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता
Karnataka News
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता