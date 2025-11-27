चमेली के फूलों से भर जाएगा गमला, बस कर लें ये काम!

चमेली के फूल की भिनी-भिनी खुशबू किसी भी इंसान के तनाव को कम कर सकते हैं. अगर आपके गमले में चमेली के फूल नहीं खिल रहे हैं तो आप इस ट्रिक की मदद से लें सकते हैं इस ट्रिक की मदद से आपका गमला फूलों से भर जाएगा.

खाद का इस्तेमाल

कई बार खाद की कमी की वजह से फूल नहीं आते हैं. अगर आपके गमले में फूल नहीं खिल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके गमले में खाद की कमी है. खाद की कमी की वजह से फूल आना बंद हो सकता है. अगर आपके गमले में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप गमले में वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं. मिट्टी में खाद डालने से फूल खिलना शुरू हो जाएगा.

धूप

कई बार धूप की कमी से भी फूल खिलना बंद हो जाता है. अगर आपका गमला केवल पत्तों से भरा हुआ है तो आपके पौधे को धूप की जरूरत हो सकती है. चमेली के पौधे को धूप लगाना बेहद जरूरी है. गमले को कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रखें. गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां पर दिनभर धूप आती हो.

कटाई

अगर आपके पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं तो आप चमेली के पौधे में फूल के लिए पौधे की कटाई और छंटाई करते रहना है. इस पौधे में फूल ज्याद खिलने लग सकते हैं.

नीम के तेल का इस्तेमाल

चमेली के पौधे में नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं. मिट्टी को कुरेद कर नई मिट्टी डाल और इसमें नीम का तेल डाल दें.

पानी

चमेली के पौधे में ज्यादा पानी ना डालें वहीं कम पानी की वजह से भी पौधा सूख सकता है. बरसात के मौसम में गमले में पानी का ध्यान रखें. ज्यादा पानी जड़े खराब कर सकता है. वहीं कम पानी से पौधा सूख सकता है.