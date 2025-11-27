Advertisement
trendingNow13019585
Hindi Newsलाइफस्टाइल

चमेली के फूलों से भर जाएगा गमला, बस कर लें ये काम!

गार्डन में ठंडी हवा और भिनी-भिनी चमेली यानी जैस्मिन के फूलों की खुशबू से सुकून मिलता है. लेकिन अधिकतर लोगों के गमले में फूल नहीं खिलते हैं. ऐसे में आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस टिप्स की मदद से आपका गमला फूलों से भर जाएगा. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चमेली के फूलों से भर जाएगा गमला, बस कर लें ये काम!

चमेली के फूल की भिनी-भिनी खुशबू किसी भी इंसान के तनाव को कम कर सकते हैं. अगर आपके गमले में चमेली के फूल नहीं खिल रहे हैं तो आप इस ट्रिक की मदद से लें सकते हैं इस ट्रिक की मदद से आपका गमला फूलों से भर जाएगा.

खाद का इस्तेमाल
कई बार खाद की कमी की वजह से फूल नहीं आते हैं. अगर आपके गमले में फूल नहीं खिल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके गमले में खाद की कमी है. खाद की कमी की वजह से फूल आना बंद हो सकता है. अगर आपके गमले में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप गमले में वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं. मिट्टी में खाद डालने से फूल खिलना शुरू हो जाएगा.

धूप
कई बार धूप की कमी से भी फूल खिलना बंद हो जाता है. अगर आपका गमला केवल पत्तों से भरा हुआ है तो आपके पौधे को धूप की जरूरत हो सकती है. चमेली के पौधे को धूप लगाना बेहद जरूरी है. गमले को कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रखें. गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां पर दिनभर धूप आती हो.

Add Zee News as a Preferred Source

कटाई
अगर आपके पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं तो आप चमेली के पौधे में फूल के लिए पौधे की कटाई और छंटाई करते रहना है. इस पौधे में फूल ज्याद खिलने लग सकते हैं.

नीम के तेल का इस्तेमाल
चमेली के पौधे में नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं. मिट्टी को कुरेद कर नई मिट्टी डाल और इसमें नीम का तेल डाल दें.

पानी
चमेली के पौधे में ज्यादा पानी ना डालें वहीं कम पानी की वजह से भी पौधा सूख सकता है. बरसात के मौसम में गमले में पानी का ध्यान रखें. ज्यादा पानी जड़े खराब कर सकता है. वहीं कम पानी से पौधा सूख सकता है. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylejasmine plant

Trending news

बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात