जावेद हबीब ने दिए हेयर फॉल रोकने के 3 टिप्स, उनका प्याज के रस वाला नुस्खा कितना असरदार?
Advertisement
trendingNow12911802
Hindi Newsलाइफस्टाइल

जावेद हबीब ने दिए हेयर फॉल रोकने के 3 टिप्स, उनका प्याज के रस वाला नुस्खा कितना असरदार?

Onion Juice For Hair Fall: हेयर फॉल रोकने के लिए बालों में प्याज लगाने के नुस्खे वाली बात मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब भी कर चुके हैं, लेकिन ये कितना कारगर हो सकता है? 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 07, 2025, 08:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जावेद हबीब ने दिए हेयर फॉल रोकने के 3 टिप्स, उनका प्याज के रस वाला नुस्खा कितना असरदार?

Jawed Habib on Hair Fall: बालों का टूटना हमारी खूबसूरती के लिए किसी झटके से कम नही है. हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने एक पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट में हेयरफॉल मैनेज करने के टिप्स शेयर किए थे. वो अक्सर अपने फैंस से हद से ज्यादा हीट स्टाइलिंग को अवॉइड करने, जेंटल हेयर केयर प्रोडक्ट को यूज, स्कैल को साफ रखने की सलाह देते रते हैं जिससे बालों का टूटना कम हो सके. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "हेयरफॉल सॉल्यूशन."

बालों का झड़ना कैसे रोकें और कम करें?
जावेद हबीब ने हेयर फॉल रोकने को लेकर 3 सॉल्यूशन दिए हैं, जैसे:-

1. अपने बालों की लंबाई कम रखें.
2. अपने बालों को रोजाना कंडीशन करें और धोएं.
3. धोने से पहले स्कैल्प पर ताजे प्याज का रस लगाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

बालों को छोटा रखने से उलझने और टूटने को कम करके हेयरफॉल कम करने में मदद मिल सकती है, वहीं जावेद ने पसीने से होने वाले डैंड्रफ और बालों के झड़ने को रोकने के लिए, खासकर पसीने वाले एरियाज में, रोजाना बाल धोने की अहमियत पर जोर दिया.

अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए बाल धोने से पहले स्कैल्प पर सरसों के तेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी. उन्होंने गीले बालों में 5-10 मिनट तक सरसों का तेल लगाने और फिर धोने का सुझाव दिया.

क्या प्याज का रस हेयर फॉल रोक सकता है?
प्याज का रस बालों की सेहत के लिए एक जाना-माना उपाय है और हेल्दी हेयर पाने के लिए होम ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आपको अपने बालों की देखभाल के लिए, हेयर वॉश करने से पहले स्कैल्प पर ताजे प्याज का रस लगाने के जावेद हबीब के तरीके पर विचार करना चाहिए?

हेल्थलाइन के आर्टिकल के मुताबिक, साइंस बताता है कि प्याज का रस बालों के झड़ने में कई तरह से मदद कर सकता है. एक बात ये है कि प्याज में डाइटरी सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है: "सल्फर अमीनो एसिड में पाया जाता है, जो प्रोटीन का एक कंपोनेंट है. प्रोटीन और खासकर केराटिन, जो सल्फर से भरपूर माना जाता है, वो मजबूत बालों के लिए जरूरी है. बालों और स्कैल्प पर लगाने पर, प्याज का रस एक्सट्रा सल्फर दे सकता है जिससे बाल मजबूत और घने बनते हैं, जिससे बालों का झड़ना रुकता है और बालों का विकास होता है. प्याज में मौजूद सल्फर कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दे सकता है. कोलेजन बदले में हेल्दी स्किन सेल्स के प्रोडक्शन और हेयर ग्रोथ में मदद करता है."

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Hair FallHairfallJawed HabibonionOnion juice

Trending news

बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
;