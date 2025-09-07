जावेद हबीब ने दिए हेयर फॉल रोकने के 3 टिप्स, उनका प्याज के रस वाला नुस्खा कितना असरदार?

Jawed Habib on Hair Fall: बालों का टूटना हमारी खूबसूरती के लिए किसी झटके से कम नही है. हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने एक पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट में हेयरफॉल मैनेज करने के टिप्स शेयर किए थे. वो अक्सर अपने फैंस से हद से ज्यादा हीट स्टाइलिंग को अवॉइड करने, जेंटल हेयर केयर प्रोडक्ट को यूज, स्कैल को साफ रखने की सलाह देते रते हैं जिससे बालों का टूटना कम हो सके. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "हेयरफॉल सॉल्यूशन."

बालों का झड़ना कैसे रोकें और कम करें?

जावेद हबीब ने हेयर फॉल रोकने को लेकर 3 सॉल्यूशन दिए हैं, जैसे:-

1. अपने बालों की लंबाई कम रखें.

2. अपने बालों को रोजाना कंडीशन करें और धोएं.

3. धोने से पहले स्कैल्प पर ताजे प्याज का रस लगाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

बालों को छोटा रखने से उलझने और टूटने को कम करके हेयरफॉल कम करने में मदद मिल सकती है, वहीं जावेद ने पसीने से होने वाले डैंड्रफ और बालों के झड़ने को रोकने के लिए, खासकर पसीने वाले एरियाज में, रोजाना बाल धोने की अहमियत पर जोर दिया.

अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए बाल धोने से पहले स्कैल्प पर सरसों के तेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी. उन्होंने गीले बालों में 5-10 मिनट तक सरसों का तेल लगाने और फिर धोने का सुझाव दिया.

क्या प्याज का रस हेयर फॉल रोक सकता है?

प्याज का रस बालों की सेहत के लिए एक जाना-माना उपाय है और हेल्दी हेयर पाने के लिए होम ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आपको अपने बालों की देखभाल के लिए, हेयर वॉश करने से पहले स्कैल्प पर ताजे प्याज का रस लगाने के जावेद हबीब के तरीके पर विचार करना चाहिए?

हेल्थलाइन के आर्टिकल के मुताबिक, साइंस बताता है कि प्याज का रस बालों के झड़ने में कई तरह से मदद कर सकता है. एक बात ये है कि प्याज में डाइटरी सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है: "सल्फर अमीनो एसिड में पाया जाता है, जो प्रोटीन का एक कंपोनेंट है. प्रोटीन और खासकर केराटिन, जो सल्फर से भरपूर माना जाता है, वो मजबूत बालों के लिए जरूरी है. बालों और स्कैल्प पर लगाने पर, प्याज का रस एक्सट्रा सल्फर दे सकता है जिससे बाल मजबूत और घने बनते हैं, जिससे बालों का झड़ना रुकता है और बालों का विकास होता है. प्याज में मौजूद सल्फर कोलेजन के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दे सकता है. कोलेजन बदले में हेल्दी स्किन सेल्स के प्रोडक्शन और हेयर ग्रोथ में मदद करता है."