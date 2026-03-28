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जया किशोरी की इन बातों को बांध लें गांठ, जीवन में कामयाबी चूमेगी कदम

जया किशोरी की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. जया किशोरी के मोटिवेशनल कोट्स लोगों को प्रेरित करते हैं. इन कोट्स की मदद से लाइफ में सफलता मिल सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:12 PM IST
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जया किशोरी की इन बातों को बांध लें गांठ, जीवन में कामयाबी चूमेगी कदम

जया किशोरी पॉपुलर आध्यात्मिक वक्ता और भजन गायिका है. जया किशोरी के विचार से अक्सर लोग प्रेरित करते हैं. जया किशोरी के विचार जीवन में भक्ति, धैर्य और सकारात्मकता की प्रेरणा देते हैं. जया किशोरी के ये विचार आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. 

जया किशोरी के विचार 

अपने आप को बड़ा बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है. जब आप काम करते हैं और तारीफ दुनिया करती है यह बड़प्पन माना जाता है. 

जब आप लाइफ गिरते हैं तो किसी सहारे का इंतजार ना करें, खुद को उठाएं और फिर से शुरुआत करें. आप खुद का सपोर्ट सिस्टम बनें. 

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सच्ची सफलता कर्म में है, शब्दों में नहीं. 

गिरो तो खुद उठो, सीखो, संतोष रखो और भगवान पर भरोसा करो

जीवन में गलतियां हो जाती है, गलतियां करना गलत नहीं होता है. लेकिन उन गलतियों से सीखना और सुधार करना ही असली सफलता है. 

दूसरे इंसान के साथ तुलना ना करें. किसी दूसरे की लाइफ से खुद की तुलना करना खुद को दुख देना है. क्योंकि हर इंसान की राह और संघर्ष अलग-अलग होता है. 

अगर जीवन में कुछ चीजे बिगड़ जाए तो पूरा जीवन खराब नहीं होता है. अगर कर्म पर भरोसा और भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, समय कठिन और खराब क्यों ना हो, रास्ता जरूर मिलेगा. 

जब जीवन में लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तभी जीवन में चमत्कार हो जाएगा. भगवान पर कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए. 

जैसा सोच वैसा जीवन, अच्छे विचारों को मन में बसाओ.  धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा. 

(ये भी पढ़ें- भस्म आरती से लेकर महाकालेश्वर के दर्शन तक, ऐसे प्लान करें उज्जैन महाकाल की यात्रा)

हर दिन या सीखें, ताकि खुद को हर दिन बेहतर बना सकें. 

कभी-कभी आपको आराम से बैठना चाहिए. आप अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को हटाकर अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं. 

लालच कभी खत्म नहीं होता, जितना मिलेगा उतना और चाहिए होगा. संतोष असली धन है. 

सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है. कर्म करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो. 

अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढना सीखें. 

अगर आप ने मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया को जीतना आसान हो जाता है. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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