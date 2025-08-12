घने बालों के लिए जया किशोरी लगाती हैं ये खास चीज, जानें उनके लंबे काले बालों का सीक्रेट!
घने बालों के लिए जया किशोरी लगाती हैं ये खास चीज, जानें उनके लंबे काले बालों का सीक्रेट!

कथावाचक जया किशोरी अपनी खूबसूरती के साथ-साथ घने और काले बालों के लिए जानी जाती हैं. आइए जानते हैं जया किशोरी के लंबे और घने बालों का राज क्या है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:52 PM IST
घने बालों के लिए जया किशोरी लगाती हैं ये खास चीज, जानें उनके लंबे काले बालों का सीक्रेट!

पॉपुलर कथावाचक जया किशोरी अपने सिंपल लुक के लिए जानी जाती हैं. जया किशोरी की सादगी को काफी पसंद किया जाता है. काले लंबे बालों में जया किशोरी बेहद खूबसूरत लगती हैं. आइए जानते हैं जया किशोरी के घने बालों का क्या कारण. 

जया किशोरी 
जया किशोरी घने और काले बालों के लिए जानी जाती हैं. कथावाचक बालों की देखभाल के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करती हैं. आइए जानते हैं काले बालों के लिए जया किन चीजों को बालों में लगाती हैं. 

एलोवेरा जेल 
खबरों के अनुसार जया किशोरी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हैं. एलोवेरा जेल बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. जया किशोरी बालों में एलोवेरा जेल लगाती हैं. एलोवेरा जेल लगाने से उनके बाल शाइनी होती हैं. 

नारियल तेल 
जया किशोरी बालों में नारियल तेल लगाती हैं. नारियल तेल लगाने से बालों में चमक आती है वहीं बाल मजबूत होते हैं. जया किशोरी हेयर वॉश करने से पहले नारियल तेल लगाती हैं. नारियल तेल लगाने से जड़े मजबूत होती है. 

कैसे लगाएं एलोवेरा और नारियल तेल 
एलोवेरा जेल और नारियल तेल लें. इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को बालों में लगाएं. 20 से 30 मिनट बाद बाल धो लें. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

