जड़ से खत्म करें झाइयां, जायफल से ऐसे बनाएं फेस पैक; चमकने लगेगी स्किन

Jayfal Benefits: समय के साथ-साथ चेहरे पर झाइयां, दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन नजर आने लगते हैं, जिसके कारण अक्सर रंगत फीकी पड़ने लगती है. ऐसे में अक्सल लोग महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स अपनाते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में स्किन के लिए नेचुरल और असरदार उपाय आपके किचन में मौजूद जायफल होता है. एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और स्किन-ब्राइटनिंग गुणों से भरपूर जायफल स्किन को साफ, मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. खासतौर पर झाइयों से छुटकारा पाने के लिए जायफल का इस्तेमाल किया जाता है. इस खबर में हम आपको स्किन के लिए जायफल के फायदे और इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में बताएंगे.

जायफल और दूध का फेस पैक

जायफल और कच्चा दूध का फेस पैक स्किन को नेचुरल ब्राइटनेस देते हैं और झाइयों को हल्का करते हैं. इस फेस पैक को बनाने के लिए एक छोटा चम्मच ताजा घिसा हुआ जायफल लें और उसमें आधा से एक चम्मच कच्चा दूध मिला कर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को झाइयों वाले हिस्से पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लें. ऐसा हफ्ते में दो से तीन बार करने से, स्किन धीरे-धीरे साफ और स्मूद दिखने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जायफल और शहद

ड्राइ स्किन वालों के लिए जयफल और शहद का फेस पैक बहुत कारगर होता है. इस पैक को बनाने के लिए एक चम्मच जायफल पेस्ट में एक चम्मच शहद मिला लें. अब इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाकर छोड़ दें. ये पैक झाइयों को हल्का करने के साथ-साथ दाग-धब्बों को भी कम करने में मदद करता है. इसके साथ-साथ यह स्किन को नेचुरल ग्लो देता है. हफ्ते में ऐसा दो बार करने से आपके चेहरे की रंगत निखर सकती है.

नींबू, हल्दी और जायफल का पैक

अगर आप झाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जायफल, नींबू और हल्दी का फेक पैक आपके लिए असरदार हो सकता है. इस पैक को बनाने के लिए आधा चम्मच जायफल में कुछ बूंदें नींबू और एक चुटकी हल्दी मिलकर पेस्ट बना लें. अब इसे झाइयों पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिल पानी से धो लें. यह पैक स्किन को टोन करता है और पिगमेंटेशन को भी कम करता है. लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो नींबू का इस्तेमाल कम मात्रा में ही करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.