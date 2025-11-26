Advertisement
जीरा, सौंफ, तुलसी या नींबू पानी? किस हर्बल मॉर्निंग ड्रिंक से करें दिन की शुरुआत

Healthy Morning Drinks: दिन की शुरुआत एक हेल्दी ड्रिंक से होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीरा पानी पिएं, सौंफ का पानी पिए, तुलसी का पानी या नींबू पानी से दिन की शुरुआत करें. तो चलिए आज इस खबर में हम यही बताने जा रहे हैं कि आपके लिए कौन सी हर्बल ड्रिंक ज्यादा फायदेमंद रहेगी. जिससे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:44 PM IST
Healthy Morning Drinks: हेल्दी और फिट रहने के लिए दिन की शुरुआत एक हर्बल ड्रिंक से हो तो बेहतर है. ऐसे में नींबू पानी, सौंफ का पानी, तुलसी का पानी और जीरा पानी काफी आम है. ज्यादातर लोग ऐसी ही हेल्दी ड्रिंक से दिन की शुरुआत करते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए कौन सी ड्रिंक ज्यादा फायदेमंद है. ऐसे में हीरव मेहता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल @muscle_mehta से एक वीडियो पोस्ट किया और सभी ड्रिंक्स के अपने फायदे बताए. चलिए जानते हैं कौन सी ड्रिंक पीने से क्या फायदे मिलते हैं.

नींबू पानी
अपने वीडियो में हीरव मेहता बताते हैं कि यदि आप सुबह को नींबू पानी(Lemon Water) से दिन की शुरुआत करते हो तो ये ड्रिंक आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है. दरअसल नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो बॉडी को अंदर से साफ करने में मदद करता है. ये पाचन को दुरुस्त करने के साथ बॉडी वेट कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है.

जीरे का पानी
यदि आप रोजाना सुबह को खाली पेट जीरे का पानी (Jeera Water) पीते हैं तो ये ब्लोटिंग कम करने में हेल्प कर सकता है. जीरे में मौजूद गुण फैट को तोड़ने और डाइजेशन को बेहतर करने में हेल्प करते हैं. ये न सिर्फ पेट की गैस से राहत दिलाने में फायदेमंद है बल्कि सुबह को जीरे का पानी पीने से आप हल्का भी महसूस करते हैं.

चिया सीड्स का पानी 
चिया सीड्स का पानी (Chia Seeds Water) पीने से लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है जिससे आप ओवरईटिंग से बच सकते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच चिया सीड्स भिगो दें और सुबह को खाली पेट पी लें. ये पाचन को बेहतर करने के साथ कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाता है.

सौंफ का पानी 
अगर आप दिन की शुरुआत सौंफ के पानी (Saunf Water) से करते हैं तो ये अपच की समस्या से राहत मिल सकती है ये पाचन को शांत करता है. सौंफ का पानी पेट को साफ करने और बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है.

तुलसी के पत्तों का पानी
अगर आप सर्दियों में रोजाना तुलसी के पत्तों का पानी (Tulsi Leaves Water) पीते हैं तो ये आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करेगा. इम्यूनिटी बूस्ट होने से सर्दी खांसी जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. 

हमने आपको 5 हर्बल वाटर के फायदे बता दिए हैं अब आप अपने हिसाब से अपनी बेस्ट ड्रिंक का चुनाव कर सकते हैं और एक हेल्दी मॉर्निंग के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

