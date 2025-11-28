सिर्फ ठंडियों में आती है ये ताकतवर सब्जी, लाइन लगाकर खरीदते हैं लोग...फायदे इतने जबरदस्त कि बिना खाए रह नहीं पाएंगे

Jimikand is winter Powerful vegetable: सर्दियों में मिलने वाला जिमीकंद (सूरन) इन दिनों लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. जैसे ही ठंड दस्तक देती है, बाजारों में इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगती है. सूरन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन, आयरन और मिनरल्स शरीर को गर्म रखने, ऊर्जा देने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं. यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में मिलने वाली इस मौसमी सब्जी को बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर लोग भी खूब पसंद करते हैं. रतालू को जिमीकंद और सूरन के नाम से भी जाना जाता है. कई लोग इसे शकरकंद समझ लेते हैं, लेकिन शकरकंद अलग होता है. सूरन एक शकरकंद प्रजाति का ही फूड माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है.

शकरकंद और जिमीकंद यानी सूरन में क्या अंतर है?

रतालू एक तरह की शकरकंद होती है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती है. इसका स्वाद मीठा और नरम होता है, और यह बैंगनी, पीली या नारंगी रंग में मिलती है. वहीं Jimikand (जिसे सुरन भी कहते हैं) एक तरह की कंद सब्जी है, जो भारत और अफ्रीका में पाई जाती है. इसका स्वाद मिट्टी जैसा और हल्का तीखा होता है, इसकी बाहरी सतह सख़्त और भूरे रंग की होती है. आइए जानें सर्दियों में सूरन खाने से क्या होता है...

जिमीकंद (सूरन) क्यों होता है सर्दियों में खास?

सूरन एक मौसमी सब्जी है, जो सिर्फ ठंड के मौसम में ही आती है. इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए सर्दियों में यह शरीर को स्वाभाविक रूप से गर्म रखता है. इसके हल्के मीठे और मुलायम स्वाद के कारण यह घर-घर में पसंद किया जाता है. इसे उबालकर, भूनकर या मसालेदार सब्जी के रूप में आसानी से पकाया जा सकता है.

लाइन लगाकर खरीदते हैं लोग

ठंडियों में इसकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग दुकानों पर लाइन लगाकर इसे खरीदते हैं. हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही सूरन की मांग तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि लोग इसे सेहत और स्वाद दोनों के लिए अपने आहार में शामिल करते हैं.

जिमीकंद (सूरन) के पोषक तत्व

जिमीकंद यानी सूरन पोषक तत्वों से भरा होता है. इसमें विटामिन B6, फाइबर, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. आयुर्वेद के अनुसार, यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है. इतना ही नहीं, सूरन का सेवन एनीमिया, कमजोरी और थकान दूर करने में फायदेमंद माना जाता है. फाइबर की अधिक मात्रा होने के कारण यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देता है. इसके अलावा, सर्दी के मौसम में शरीर को संक्रमणों से बचाने के लिए यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचा सकते हैं.

बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों के लिए क्यों खास?

जिमीकंद यानी सूरन का हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला स्वरूप इसे हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है. बच्चों को इससे अच्छी ऊर्जा मिलती है, वहीं बुजुर्गों को यह पाचन और गर्माहट देता है. किसी भी बीमारी से उबर रहे लोगों के लिए भी सूरन एक बेहतरीन भूड है. ग्रामीण इलाकों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है.

जिमीकंद यानी सूरन खाने के जबरदस्त फायदे

1. सूरन बवासीर के इलाज में बहुत कारगर माना जाता है. इसमें मौजूद फाइबर कब्ज से उत्पन्न बवासीर को ठीक करने में हेल्प करता है.

2. सूरन वजन कंट्रोल करने में मददगार है. इसे खाने से पेट भरा रहता है, जिससे भूख कम लगती है और आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं.

3. सूरन इम्युनिटी बूस्टर है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और संक्रमण से बचाते हैं.

4. सूरन लीवर को मजबूत बनाने में मददगार है. यह पीलिया जैसी समस्याओं में राहत दे सकता है.

5. सूरन शुगर को कंट्रोल करता है. इसमें शर्करा की मात्रा कम होती है, इसलिए यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है.

