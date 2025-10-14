ठंड आते ही शुरू हो गई हैं जोड़ों में अकड़न? इन 3 आसान योगासन से तुरंत पाएं राहत

Joint Stiffness Relief: धीरे-धीरे मौसम बदल रहा है और ठंड अपने पांव पसार रही है. लेकिन जैसे-जैसे सर्दी आ रही, वैसे-वैसे ही शरीर के ज्वाइंट्स में अकड़न, दर्द और जकड़न की समस्या बढ़ने लगी है. ये समस्या खासतौर पर बुजुर्गों और गठिया से जूझ रहे लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसे में दवाओं के साथ-साथ अगर आप योग को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो इससे आपको काफी आराम मिल सकता है. इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने से 3 आसान योग बताएंगे, जिसे 15 से 20 मिनट करने से भी आपको आराम मिल जाएगा.

वज्रासन

वज्रासन करने से भी आपको जोड़ों के दर्द से आराम मिल सकता है. इसे करने से लिए सीधे खड़े होकर घुटनों को मोड़ें और एड़ियों पर बैठ जाएं. इसके बाद हाथों को घुटनों पर रखें और पीठ सीधी रखें. इसके बाद आंखें बंद करके गहरी सांस लें, ऐसा 5 से 10 मिनट तक करने से आपकी आराम मिलेगा. इसे करने से घुटनों और टखनों की अकड़ने दूर होती है. साथ ही डाइजेशन में सुधार आती है और शरीर में गर्मी बनी रहती है.

त्रिकोणासन

त्रिकोणासन करने से भी आपको आराम मिल सकता है. इसे करने के लिए पैरों को फैलाकर खड़े हो जाएं. इसके बाद दाएं हाथ को नीचे झुका कर दाएं पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें और बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा रखें. इसके बाद गर्दन को ऊपर की ओर करें और 15 से 20 सेकंड तक इसी पॉजीशन में रहें. फिर दूसरी ओर इसे दोहराएं. इसे करने के कई फायदे हो सकते हैं, इससे रीढ़ की हड्डी और कंधों में लचीलापन आता है. ज्वाइंट्स की जकड़न कम होती है और बॉडी एक्टिव रहता है.

बालासन

बालासन करने से भी आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है. इसे करने के लिए वजासन में बैठ जाएं. इसके बाद आगे की ओर झुकें और माथा जमीन से लगाएं. अब हाथों को आगे की ओर फैलाएं या शरीर के बगल में रखें. ऐसे 1 से 2 मिनट तक करें, फिर धीरे-धीरे वापस आएं. इसे करने से कमर, घुटनों और कंधों में आराम मिलता है. इससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है और नींद भी बेहतर आती है.

