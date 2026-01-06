Advertisement
Jumping Rope vs Running: रस्सी कूदना और दौड़ना दोनों ही कर्डियो एक्सरसाइज है. दोनों एक्सरसाइज को करने से वजन कंट्रोल रहता है. आइए जानते हैं सेहत के लिए दोनों में से क्या ज्यादा बेहतर है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:35 PM IST
पार्क में दौड़ना या छत पर रस्सी कूदना, सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद? जानें क्या कहता है WHO

रस्सी कूदना या दौड़ना दोनों ही एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है. हार्ट की मांसपेशियों के लिए दोनों ही एक्सरसाइज बेहद फायदेमंद है. वहीं अगर आप वजन कम कर रहे हैं यह तो यह एक्सरसाइज काफी मददगार हो सकती है. रस्सी कूदना और दौड़ना दोनों ही कर्डियो एक्सरसाइज है. अक्सर लोगों के जेहन में आता है कि दोनों में क्या ज्यादा बेहतर है. 

WHO की राय 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि 18 से 60 साल साल के लोगों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट हाई इंटेंस फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए. 75 मिनट कम से कम लो इंटेंस फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए. इस तरह एक्सरसाइज करने से बीमारियों से बचाव वहीं वजन भी कंट्रोल हो सकता है. 

रनिंग करने के फायदे 
रनिंग करने से पैर, कोर की मांसपेशियां सक्रिय होती है. रोजाना रनिंग करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. मेटाबॉलिज्म बढ़ने से कैलोरी अच्छे से बर्न हो पाती है जिससे आपका वजन कंट्रोल रह सकता है. 

रस्सी कूदना 
रस्सी कूदने से पूरे शरीर की मूवमेंट होती है. इस दौरान शरीर का निचला हिस्से की मांसपेशियां ज्यादा सक्रिय होती है. इस एक्सरसाइज को करने से कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न हो सकती है. जिससे आपका वजन कंट्रोल रह सकता है. 

रस्सी कूदना और दौड़ना 
रस्सी कूदना और दौड़ना दोनों ही अच्छी एक्सरसाइज है. दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है यह आपके गोल यानी लक्ष्य, सुविधा और अन्य कारणों पर निर्भर करता है. कुछ लोग कम जगह में हाई इंटेंस वाली वर्कआउट करने के लिए रस्सी कूदना पसंद करते हैं. वहीं कुछ लोग  सहनशक्ति बढ़ाने के लिए दौड़ना पसंद करते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

