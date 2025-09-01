पार्टी में चाहिए ग्लो? पार्लर जाने का नहीं है टाइम; इस घरेलू नुस्खे से 15 मिनट पाएं निखार

How to Get Instant Glow: कई बार फंक्शन या पार्टी जाने से पहले पार्लर जाने का समय नहीं मिल पाता. लेकिन पार्टी में ग्लोइंग दिखने की चाहत भी होती है. ऐसे में अगर आप ऐसे किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें, आप घर पर ही पार्लर जैसा ग्लो बस 15 मिनट में पा सकते हैं. आपके किचन में ही कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं, जिससे आप मिनटों में अपनी त्वचा को चमका सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही आसान घरेलू नुस्खे के बारे में बताएंगे.

क्लीनिंग

ग्लोइंग चेहरे के लिए सबसे पहले स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करना जरूरी है. इसके लिए एक चम्मच कच्चे दूध में आधा चम्मच शहद मिलाएं. अब रुई की मदद से इसे पूरे चेहरे पर लगाएं. इसके बाद 2 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें. अब गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें. दूध आपके स्किन को क्लीन करता है और शहद मॉइस्चाइज करता है.

कॉफी और चीनी से स्क्रब करें

डेड स्किन हटाने के लिए फेस को स्क्रब करना बेहद जरूरी है. इसके लिए एक चम्मच कॉफी पाउडर में आधा चम्मच बारीक चीनी और थोड़ा सा नारियल तेल मिला लें. अब इस मिक्सचर को चेहरे पर सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करें. इससे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इंस्टेंट फ्रेशनेस आती है.



बेसन और दही फेस पैक

एक चम्मच बेसन में आधा चम्मच दही और चुटकीभर हल्की मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 10 मिनट बाद सूखने पर धो लें. इसे पैक से चेहरा टाइट और ग्लोइंग बनता है.

आइस क्लूब

लास्ट में चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने पर आइस क्यूब को साफ कपड़े में लपेटकर चेहरे पर 1 से 2 मिनट तक रगड़ें. ऐसा करने से पोर्स टाइट होते हैं और स्किन में इंस्टेंट ग्लो आती है. साथ ही ऐसा करने से मेकअप लंबे समय तक टिकता है.