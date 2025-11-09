Advertisement
trendingNow12994375
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बस 2 बूंद ही काफी, सफेद बाल से लेकर स्ट्रेस को गायब कर सकता है ये एक तेल

कई बार हम सफेद बालों और स्ट्रेस का सॉल्यूशन नहीं तलाश कर पाते, लेकिन आयुर्वेद ने हमे कुछ ऐसे तेल दिए हैं जिनकी मदद से हम कुछ परेशानियों का हल निकाल सकते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 09, 2025, 03:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस 2 बूंद ही काफी, सफेद बाल से लेकर स्ट्रेस को गायब कर सकता है ये एक तेल

Anu Tail Ke Fayde: हद से ज्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो या स्ट्रेस और नींद की कमी, बालों का कम उम्र में सफेद होना और झड़ना एक बड़ी दिक्कत बन चुके हैं. ऐसे में कई उपाय भी अपना कमाल नहीं दिखा पाते, लेकिन आयुर्वेद के पास इसका हल है. क्या आप जानते हैं? आयुर्वेद में कुछ कुदरती इलाज और रोजाना की प्रक्टिस, वक्त से पहले बालों को सफेद होने से रोकने, बालों का झड़ना कम करने और सुकून की नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं.

नास्या थेरेपी का इस्तेमाल
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने नास्या थेरेपी को इसका आसान और असरदार तरीका बताया है. इसमें नाक में हर्बल तेल की बूंदें डालकर तन और मन दोनों को फायदा पहुंचाया जाता है. मंत्रालय के अनुसार, नास्या पंचकर्मा का एक अहम हिस्सा है, जिसमें नाक को औषधीय तेल या हर्बल फ्लूइड से ट्रीट किया जाता है.

अणु तेल करें यूज
नाक को शरीर का ऐसा रास्ता माना जाता है, जो सीधे ब्रेन से जुड़ा होता है. अणु तेल (एक खास आयुर्वेदिक तेल) की 2 बूंदें दोनों नाक के छिद्रों में डालने से कई हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं. इसे सुबह या रात को सोने से पहले करना बेहतर होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके जबरदस्त फायदे
2 बूंद अणु तेल नाक में डालने के अनगिनत लाभ मिलते हैं. नास्या से सिर की नसें और रक्त संचार सुधरता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं. समय से पहले सफेद होने की प्रक्रिया रुकती है और प्राकृतिक कालापन बना रहता है. तनाव, पोषण की कमी और हार्मोनल असंतुलन से बाल झड़ते हैं. नास्या मस्तिष्क को शांत कर तनाव कम करता है, जिससे बालों का झड़ना नियंत्रित होता है. ये थेरेपी मन को शांत करती है और चिंता और अनिद्रा दूर करती है. रात में नास्या करने से नींद गहरी और बिना रुकावट वाली आती है.

डॉक्टर की सलाह लें
नाक के रास्ते साफ होते हैं, साइनसाइटिस में आराम मिलता है और चेहरे की चमक बढ़ती है. इससे सिर दर्द, साइनस और त्वचा की समस्याओं में राहत मिलती है. मंत्रालय सलाह देता है कि नास्या थेरेपी को आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Oilwhite hairStress

Trending news

पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
jammu kashmir news
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
Kashmir
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Mohan Bhagwat
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
Kerala
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
Ajit Pawar
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
ED
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की