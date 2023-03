Salt: एक लिमिट से ज्यादा नमक खाना हो सकता है जानलेवा, सावधानी ही है बचाव

Side Effects Of Consuming Too Much Salt: नमक के बिना भोजन फीका लगने लगता है, इसे कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड (sodium chloride) कहते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (World Health Organization) के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक (तकरीबन 2 ग्राम सोडियम) का सेवन करना चाहिए. इससे ज्यादा सॉल्ट इनटेक हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है.

एक दिन में कितना नमक खा सकते हैं?

डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन दुनियाभर में मौत की बड़ी वजह बनता जा रहा है, आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग तय मानक से ज्यादा मात्रा में सोडियम इनटेक कर रहे हैं. तकरीबन 75 फीसदी नमक प्रोसेस्ड फूड के जरिए हमारे शरीर में जा रहा है. नमक ले सकता है आपकी जान

कई लो इनकम और मिडिल इनकम वाले देशो में लोग सॉल्ट इनटेक फिश सॉस या सोया सॉस के जरिए कर रहे हैं. अगर आप नकम का सेवन सीमित कर देंगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज (Cardiovascular Disease) से खुद को बचा पाएंगे.हर साल करीब 2.5 मिलियन मौत हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से होती है. इससे किडनी डिजीज का भी खतरा पैदा हो जाता है. नमक का सेवन क्यों है जरूरी?

ऐसा नहीं है कि नमक हमारे शरीर के लिए सिर्फ नुकसानदेह ही है. इसमें सोडियम और पोटैशियम दोनों ही चीजें पाई जाती है, जिससे शरीर में पानी का लेवल सही मात्रा में बना रहता है. इसकी मदद से बॉडी के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंच पाता है. ये नर्वस सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन में भी मदद करता है. इन चीजों में होता है ज्यादा सोडियम

-प्रॉसेस्ड मीट

-कैन्ड मीट

-सॉसेड

-पिज्जा

-व्हाइट ब्रेड

-सॉल्टेड नट्स

-कॉटेज चीज

-सलाद ड्रेसिंग

-फ्रेच फ्राइज

-आलू के चिप्स

-हॉट डॉग

-अचार

-सोया सॉस

-फिश सॉस

-टोमैटो सॉस

-फ्रोजेन सी फूड