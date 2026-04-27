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Hindi Newsलाइफस्टाइलक्या जेब में प्याज रखने से नहीं लगती है गर्मी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के देसी नुस्खे में कितना है दम?

क्या जेब में प्याज रखने से नहीं लगती है गर्मी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के देसी नुस्खे में कितना है दम?

उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. तेज धूप और गर्म हवा से लोगों की तबीयत खराब हो रही है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि वह गर्मी से राहत पाने के लिए जेब में प्याज रखते हैं. क्या प्याज रखने से लू से बचा जा सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:05 PM IST
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क्या जेब में प्याज रखने से नहीं लगती है गर्मी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के देसी नुस्खे में कितना है दम?

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही लू का खतरा बढ़ जाता है. उत्तर भारत में तेज धूप और गर्म हवा से लोगों की तबीयत खराब हो रही है. ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ऐसी और कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि वह अपनी कार में एसी नहीं चलाते हैं. गर्मी से राहत पाने के लिए वह अपनी जेब में प्यार करते हैं. क्या सच में प्याज रखने से लू से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं ये तरीका कितना असरदार है. 

प्याज के गुण

प्याज में विटामिन सी, विटामिन बी6, फोलेट, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं. प्याज की तासीर ठंडी होती है. इसी वजह से गर्मियों के मौसम में लोग कच्चा प्याज ज्यादा खाते हैं. इससे शरीर ठंडा रह सकता है. 

लू से कैसे बचाएगी प्याज 

पहले के समय में लोगों का मानना था कि प्याज का सेवन करने से लू और तेज गर्मी से बचा जा सकता है. पहले के समय बड़े-बुजुर्ग अक्सर घर से बाहर जाने से पहले प्याज साथ में रखने की सलाह देते थे. उनका कहना है कि प्याज साथ में रहने से लू नहीं लगती है. 

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लू और प्याज को लेकर क्या है साइंस की राय 

साइंस के अनुसार प्याज खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसमें कम्पाउंड, क्वेरसेटिन और एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाे जाते हैं जो कि शरीर को ठंडक देते हैं. प्याज को खाने से शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है, प्याज खाने से शरीर हाइड्रेट भी रहता है. लेकिन इसे साथ में रखने से लू नहीं लगेगी इसे लेकर साइंस में अभी कोई प्रमाण नहीं है. 

क्या प्याज रखने से गर्मी का प्रकोप होता है कम 

प्याज को जेब में रखने से शरीर के तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ता है. प्याज खाने से शरीर को ठंडक मिलती है, लेकिन इसे साथ रखने से लू से बचाव नहीं हो सकता है. 

गर्मी और लू से बचाव कैसे करें 

तेज गर्मी और लू से बचाव के लिए आप लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं. 
धूप में जाते समय मुंह और सिर पर कॉटन का कपड़ा बांध लें. 

नारियल पानी, तरबूज, खीरा का सेवन करें. 

ग्लूकोज पानी का सेवन करें. हर आधे घंटे में पानी पीते रहें. 
ढीले और हल्के कपड़े पहनें. 
दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक बाहर ना निकलें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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