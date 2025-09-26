Advertisement
trendingNow12936812
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Constipation: सुबह की ये आदतें कब्ज को कर सकती हैं दूर, आज ही अपनाएं 4 हेल्दी हैबिट्स

Kabz Dur Karne Ke Upay: कॉन्टिपेशन किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाएं तो इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Constipation: सुबह की ये आदतें कब्ज को कर सकती हैं दूर, आज ही अपनाएं 4 हेल्दी हैबिट्स

Early Morning Habits To Get Rid Of Constipation: कब्ज को भले ही आप आम बीमारी समझें, लेकिन ये कई लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है. जब आपके पेट में गैस बनने लगे और एब्डॉमिनल पेन बढ़ जाए तो समझ जाएं कि कॉन्टिपेशन हो चुका है. ये समस्या हर एज ग्रुप और जेंडर को हो सकती है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग की कुछ हैबिट्स को अपना लें तो कब्ज से राहत पाई जा सकती है.

सुबह की इन आदतों को अपनाकर कब्ज करें दूर

1. हाइड्रेट रहें

Add Zee News as a Preferred Source

एक डिहाइड्रेटेड बॉडी प्राइमरी फैक्टर्स में से एक है जो कब्ज का कारण बनता है. अगर आपको कब्ज महसूस होता है तो सुबह उठने के बाद पानी पीएं. इससे मल को नरम करने और मलत्याग को आसान करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा आपको अपच को रोकने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह फ्रेश जूस पिएं.

2. वर्कआउट करें

इनएक्टिव रहने पर कब्ज बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए सुबह उठने के बाद आप वर्कआउट करने की कोशिश करें. इसमें सुबह को दौड़ना, टहलना, साइकलिंग या जॉगिंग करना शामिल है. इससे डाइजेशन और बाउल मूवमेंट दुरुस्त होता है. 

3. एब्डॉमिनल मसाज करें

कई रिसर्च से ये साबित हुआ है कि एब्डॉमिनल मसाज करने से स्टूल ट्रांजिट टाइम कम होता है. ये खासकर उनलोगों के लिए फायदेमंद है जो क्रोनिक कॉन्सटिपेशन का सामना कर सकते हैं. अगर सुबह के वक्त कब्ज महसूस हो रहा है तो अपने पेट पर हल्का प्रेशर डालें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करें. इससे काफी राहत मिल सकती है.

4. प्रोबायोटिक्स खाएं

प्रोबायोटिक्स जीवित, लाभकारी बैक्टीरिया हैं जो आपके पेट में स्वाभाविक रूप से होते हैं. क्रोनिक कॉन्सटिपेशन से पीड़ित लोगों में अक्सर आंत में हेल्दी बैक्टीरिया का असंतुलन होता है, जिसे प्रोबायोटिक्स के इनटेक से सुधारा जा सकता है.आमतौर पर खाए जाने वाले कुछ प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में दही और किमची शामिल हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

constipation

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;