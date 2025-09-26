Constipation: सुबह की ये आदतें कब्ज को कर सकती हैं दूर, आज ही अपनाएं 4 हेल्दी हैबिट्स

Early Morning Habits To Get Rid Of Constipation: कब्ज को भले ही आप आम बीमारी समझें, लेकिन ये कई लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है. जब आपके पेट में गैस बनने लगे और एब्डॉमिनल पेन बढ़ जाए तो समझ जाएं कि कॉन्टिपेशन हो चुका है. ये समस्या हर एज ग्रुप और जेंडर को हो सकती है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग की कुछ हैबिट्स को अपना लें तो कब्ज से राहत पाई जा सकती है.

सुबह की इन आदतों को अपनाकर कब्ज करें दूर

1. हाइड्रेट रहें

एक डिहाइड्रेटेड बॉडी प्राइमरी फैक्टर्स में से एक है जो कब्ज का कारण बनता है. अगर आपको कब्ज महसूस होता है तो सुबह उठने के बाद पानी पीएं. इससे मल को नरम करने और मलत्याग को आसान करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा आपको अपच को रोकने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह फ्रेश जूस पिएं.

2. वर्कआउट करें

इनएक्टिव रहने पर कब्ज बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए सुबह उठने के बाद आप वर्कआउट करने की कोशिश करें. इसमें सुबह को दौड़ना, टहलना, साइकलिंग या जॉगिंग करना शामिल है. इससे डाइजेशन और बाउल मूवमेंट दुरुस्त होता है.

3. एब्डॉमिनल मसाज करें

कई रिसर्च से ये साबित हुआ है कि एब्डॉमिनल मसाज करने से स्टूल ट्रांजिट टाइम कम होता है. ये खासकर उनलोगों के लिए फायदेमंद है जो क्रोनिक कॉन्सटिपेशन का सामना कर सकते हैं. अगर सुबह के वक्त कब्ज महसूस हो रहा है तो अपने पेट पर हल्का प्रेशर डालें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करें. इससे काफी राहत मिल सकती है.

4. प्रोबायोटिक्स खाएं

प्रोबायोटिक्स जीवित, लाभकारी बैक्टीरिया हैं जो आपके पेट में स्वाभाविक रूप से होते हैं. क्रोनिक कॉन्सटिपेशन से पीड़ित लोगों में अक्सर आंत में हेल्दी बैक्टीरिया का असंतुलन होता है, जिसे प्रोबायोटिक्स के इनटेक से सुधारा जा सकता है.आमतौर पर खाए जाने वाले कुछ प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में दही और किमची शामिल हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.