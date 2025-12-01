Advertisement
पेट की समस्या के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं कच्ची हल्दी! जानें खाने का सही तरीका

Raw Turmeric For Stomach Health: हल्दी की गांठ और हल्दी पाउडर तो भारतीय रसोई में आसानी से उपलब्ध हो जाता है. लेकिन अगर हम कच्ची हल्दी की बात करें तो ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि पेट को ठीक रखने का रामबाण प्राकृतिक उपाय है. चलिए जानते हैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका.

 

Dec 01, 2025, 01:49 PM IST
Gut Health Natural Remedies: हल्दी सिर्फ खाने पीला रंग जोड़ने के काम नहीं आती यह सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि सदियों पुरानी प्राकृतिक दवा है. यूं तो हल्दी की गांठ और हल्दी पाउडर हम सालों से खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आज बेहतर पाचन और पेट की सूजन को कम करने के लिए कच्ची हल्दी काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है. कई रिसर्च बताती हैं कच्ची हल्दी पाचन को बेहतर करने के साथ-साथ पेट की सूजन को काम करती है और हाथों में अच्छे बैक्टीरिया को पनपना में मदद करती है. अदरक जैसी दिखने वाली कच्ची हल्दी को कहानी से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं चलिए जानते हैं कच्ची हल्दी को खाने से आपको क्या क्या चमत्कारी लाभ हो सकते हैं.

सूजन कम करती है
कच्ची हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी को होता है जो पेट की सूजन को काम करता है इतना ही नहीं यह पेट में इरिटेशन को भी शांत करता है और जलन को भी काम करता है. जिन लोगों को पेट में जलन या सूजन की समस्या रहती है उनके लिए कच्ची हल्दी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.

पाचन मजबूत करें
जिन लोगों को पाचन की समस्या है उनके लिए एक अच्छी हल्दी किसी वरदान से काम नहीं है यह आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती है जिससे पाचन भी मजबूत होता है और भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर हो जाता है. कच्ची हल्दी शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है.
नेचुरल एंटीबैक्टीरियल
आपको बता देगी कच्ची हल्दी में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो बॉडी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं इससे पेट को इंफेक्शन से बचाया जा सकता है इतना ही नहीं पाचन तंत्र को साफ रखने में भी मदद करती है जिन लोगों को पेट में इन्फेक्शन की समस्या रहती है उनके लिए यह हल्दी चमत्कारी सिद्ध हो सकता है.

आंतों की मजबूती
कच्ची हल्दी हाथों की दीवारों को मजबूत बनाने में भी हेल्प करती है यह पेट की सूजन के साथ-साथ पेट को साफ रखने में भी बदल करती है जिन लोगों को कौन मस्ती पैसे की समस्या है उनके लिए यह काफी फायदेमंद हो सकती है.
कैसे करें सेवन?
शुरुआत में ज्यादा मात्रा में कच्ची हल्दी ना खाएं आधा चम्मच हल्दी से शुरुआत करें. अगर आप कच्ची हल्दी को नारियल के तेल और काली मिर्च के साथ मिक्स करके लेते हैं तो रिजल्ट और बेहतर मिलने की उम्मीद है. आप कच्ची हल्दी को सलाद दाल सब्जी या सूप में भी मिलकर ले सकते हैं. इसके अलावा आप रात में कच्ची हल्दी वाला दूध एक चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर भी पी सकते हैं.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Kachi Haldiraw turmericHealth benefitsnatural remedies

