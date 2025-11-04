Advertisement
काला अंडा क्या है? सफेद की तुलना में कौन है ज्यादा फायदेमंद, जानें दोनों के बीच का फर्क

Kadaknath vs White Eggs: हाल ही के दिनों में एक खास तरह का अंडा सुर्खियों में आ गया है. इस अंडे को कड़कनाथ यानी काला अंडा कहते हैं. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये अंडा आम सफेद अंडे से ज्यादा फायदेमंद है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:33 PM IST
काला अंडा क्या है? सफेद की तुलना में कौन है ज्यादा फायदेमंद, जानें दोनों के बीच का फर्क

Black Eggs vs White Eggs: आजकल सेहत के प्रति लोगों की जागरूकता ज्यादा बढ़ गई है. फिटनेस लवर्स अब ऐसे फूड्स खाना पसंद करते हैं, जो पोषण से भरपूर होते हैं. ऐसे में अंडे हमेशा हेल्दी डाइट का एक अहम हिस्सा माना गया है. लेकिन हाल ही के दिनों में एक खास तरह का आंडा सुर्खियों में आ गया है, जिसे कड़कनाथ यानी काला अंडा कहा जाता है. ऐसा मानते हैं कि ये सफेद अंडों की तुलना में ज्यादा प्रोटीन, कम फैट और बेहतर न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको काले अंडे और सफेद अंडों के बीच फर्क बताएंगे. 

 

काले अंडे क्या हैं?
कड़कनाथ अंडे एक खास भारतीय नस्ल कड़कनाथ मुर्गी के अंडे हैं. जो खास तौर से मध्य प्रदेश के झाबुआ और आसपास के आदिवासी इलाकों में ही पाई जाती है. ये मुर्गियां अपने पंख, मांस और अंडों के गहरे रंग के कारण दूसरे अंडों से अलग होते हैं. काले छिलके वाले अंडे दिखने में बेहद अनोखे लगते हैं और टेस्ट में भी हल्के लेकिन फ्लेवर वाले माने जाते हैं. 

कौन से ज्यादा पोषण से भरपूर?
अगर पोषण की बात की जाए, तो कड़कनाक अंडे कुछ मायनों में सफेद अंडों से ज्यादा पोष्टिक होते हैं. आपको बता दें, 100 ग्राम कड़कनाथ अंडों में लगभग 15.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, वहीं नॉर्मल अंडों में लगभग 13 ग्राम होता है. इनमें फैट केवल 1 ग्राम और कोलेस्ट्रॉल लगभग 189 मिलीग्राम होता है, वहीं सफेद अंडों में फैट करीब 5. 8 ग्राम और कोलेस्ट्रॉल लगभग 372 मिलीग्राम होता है.

 

कड़कनाथ अंडों के फायदे
प्रोटीन से भरपूर कड़कनाक अंडे विटामिन B12, आयरन, जिंक, नियासिन और ग्लूटाइमिक एसिड से भी भरपूर होते हैं. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं.  साथ ही ऐसे अंडे हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. ऐसे अंडे डाइजेशन और मसल रिकवरी को भी सपोर्ट करते हैं. 

 

कौन है बेहतर?
सफेद अंडों की तुलना में कड़कनाथ अंडे पोषण के मामले में ज्यादा बेहतर और हेल्दी होते हैं. लेकिन इनकी कीमत और उपलब्धता आम अंडों की तुलना में ज्यादा होती है. वहीं दूसरी तरफ सफेद अंडे सस्ते और आसानी से बाजार में मिल जाते हैं. ऐसे अगर आप बजट में अंडे खाना चाहते हैं, तो सफेद अंडे खाएं. वरना आप काले अंडों का भी सेवन कर सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

