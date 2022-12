Bone Health: 45 के पार होने पर कमजोर नहीं होंगी हड्डियां, इस तरह बन जाइए Kajol जितनी Strong

How To Make Your Bones Strong: हमारे माता-पिता हमें बचपन से स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, इसके लिए हेल्दी डाइट भी दी जाती है, ताकी हड्डियां और शरीर मजबूत बनने लेकिन जब हम 40 के पार पहुंचने लगते हैं तो बोन्स कमजोर होने लगते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए कुछ उपाय करें. हड्डियां कमजोर होंगी तो बदन के कई हिस्से में दर्द शुरू हो जाएगा और डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा. आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि 40 के पार पहुंचने के बाद भी हमारा काजोल जितना जितना स्ट्रान्ग हो जाए. ये बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखती है, इसलिए आज भी वो फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं.

बढ़ती उम्र में इस तरह हड्डियों को करें मजबूत

1. कैल्शियम रिच डाइट लें

हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम रिच डाइट बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर बनता और टूटता रहता है, इसलिए इसे दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम रिच डाइट लेते रहें. अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बॉडी बेन स्टार्ट हो सकता है. इसके लिए आप दूध, चीज, सीड्स, साल्मन फिश, सारडाइन फिश, बीन्स और दालों का सेवन कर सकते हैं.

2. विटामिन डी हासिल करें

शरीर के लिए जितना कैल्शियम जरूरी है उतना ही विटामिन डी भी अहम है. अगर आप सही मात्रा में कैल्शियम रिच फूड्स खा भी रहे हैं तब भी बिना विटामिन डी के आप इस न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो बोन डेंसिटी कम हो जाएगी. विटामिन डी को 'सन शाइन विटामिन' भी कहा जाता है, इसलिए आप खुद को एक दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक धूप में एक्सपोज करें. हालांकि इस न्यूट्रिएंट को भोजन के जरिए भी हासिल किया जा सकता है.

3. प्रोटीन रिच फूड्स खाएं

हमारी हड्डियों का 50 फीसदी वॉल्यूम प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों में शामिल किया जाता है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट खा लें. अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो कैल्शियम के अवशोषण में कमी आएगी और बोन फॉर्मेशन पर बुरा असर पड़ेगा. इस न्यूट्रिएंट को हासिल करने के लिए आमतौर पर अंडा, मांस और मछली खाया जाता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो दाल, सोयाबीन जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं