Kala Chana Ke Fayde: पेट भर खाने के बाद भी कमजोरी और थकान महसूस होता है, तो इसका कारण हार्मोनल असंतुलन हो सकता है. ऐसे में काला चना आपके लिए सुपरफूड की तरह काम करता है. यह पेट भरने के साथ-साथ जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी पूरी करता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:40 PM IST
केवल पेट न भरें! जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी करें पूरी; जानें 'काले चने' के अद्भुत फायदे

Hormonal Imbalance Diet: बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि 'हम सब कुछ अच्छी से खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कमजोरी महसूस क्यों होती है?' दरअसल कई बार पेट भर के खाना खाने के बाद भी कमजोरी, थकान और शरीर में दर्द महसूस होने लगता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शरीर के कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि हार्मोन असंतुलन के कारण होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको काले चने के बारे में बताएंगे, जो पेट भरने के साथ-साथ जरूरी पोषक तत्वों को भी पूरा करता है. 

 

क्यों जरूरी है काला चना?
काला चना तुरंत एनर्जी नहीं देता, बल्कि स्थिर शक्ति देता है. कमजोरी, जल्दी थकान, वर्कआउट के बाद रिकवरी की कमी और पाचन की कमजोरी अलग-अलग समस्याएं नहीं हैं. ये सभी धातु-निर्माण और अग्नि की कमजोरी के संकेत हैं. अगर काले चने का सेवन सही मात्रा और सही तरीके से किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है. ये पचाने में भी आसान होता है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा भी नहीं बढ़ती है. इसे मधुमेह के मरीज भी आसानी से खा सकते हैं.

काले चने के पोषक तत्व
काले चने में आयरन, प्रोटीन और मैंगनीज होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूती देते हैं और स्टेमिना को भी बढ़ाते हैं. आयरन, प्रोटीन और मैंगनीज रक्त में शुद्धता के साथ-साथ मात्रा बढ़ाने में भी सहायक हैं. कुल मिलाकर एनीमिया से पीड़ित लोग भी काले चने का सेवन कर सकते हैं.

 

काले चने के फायदे
आयुर्वेद में काला चना मांसधातु वर्धक, बल्य और अग्नि-स्थिर माना गया है. यह शरीर में केवल वजन नहीं, घनत्व, ताकत और सहनशक्ति बनाता है. काले चने को लेकर लोगों के बीच धारणा है कि चना पाचन में भारी होता है, लेकिन ये आधी और गलत जानकारी है. काले चने का सेवन अगर सही तरीके से किया जाए तो यह अग्नि को तेज करने, आंतों को मजबूत करने, और गट हेल्थ को सुधारने में मदद करता है. ये भारी नहीं, बल्कि संतुलित आहार है.

 

ऐसे करें काले चने का सेवन
अब ये भी जान लीजिए कि चने का सेवन कैसे किया जा सकता है. इसके लिए 1 कटोरी काले चने को रात के समय पानी में भिगो दें और सुबह चनों को उबाल लें और हल्के तेल में हींग और जीरे के साथ तड़का लगा दें. चने को कच्चा खाने से बचें क्योंकि इससे पेट से संबंधी परेशानी जैसे गैस और कब्ज हो सकती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

