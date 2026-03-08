लू और पसीने से मिलेगी राहत, गर्मियों में वरदान है 'कांजी'; डाइट में शामिल करें ये नेचुरल प्रोबायोटिक ड्रिंक, नेट कर लें रेसिपी

Summer Health Tips: गर्मियों की शुरुआत हो गई है और धूप, पसीने से बचने के लिए बॉडी को ठंडक और ताजगी की जरूरत होती है. ऐसे में 'कांजी' आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. ये न केवल प्यास बुझाती है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि गर्मी में कांजी को अपनी डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए और इसे घर पर आसान से आप कैसे बना सकते हैं.

गर्मियों में कांजी के फायदे

नेचुरल प्रोबायोटिक

कांजी को फर्मेंटेशन की प्रोसेस से तैयार किया जाता है, जिससे इसमें प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं. ये बैक्टीरिया गट हेल्थ को सुधारते हैं. साथ ही गैस और ब्लोटिंग की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं. ऐसे में डाइट में इसे शामिल करने से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है.

बॉडी को रखे ठंडा और हाइड्रेटेड

Add Zee News as a Preferred Source

गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. ऐसे में कांजी टेम्परेचर को बैलेंस करने में मददगार है. कांजी की तासीर ठंडी होती है, साथ ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो बॉजी में पानी की कमी नहीं होने देते. इसे डाइट में शामिल करने से लू से बचा जा सकते हैं और बॉडी नेचुरल तरीके से ठंडी रहती है.

बेहतर इम्यूनिटी और वेट कंट्रोल

हमारी 70% इम्यूनिटी पेट से जुड़ी होती है. ऐसे में कांजी में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स गुण, इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं. साथ ही इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और यह मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे वेट घटाने में भी यह मददगार है.

कांजी बनाने की आसान रेसिपी

आप घर पर आसान तरीके से कांजी बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको 2 से 3 काली या लाल गाजी, आधा चुकंदर, 2 बड़े चम्मच पिसी बुई पीली या काली सरसों, 1 बड़ा चम्मच काला नमक, आछा छोटा चम्मच लाला मिर्च पाउडर, 6-7 कप पानी, की जरूरत होती है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजर और चुकंदर को छीलकर लंबे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद एक कांच के बड़े जार में पानी भरें और उसमें कटी हुई गाजर, पिसी हुई राई, काला नमक और मिर्च पाउडर डालें. इसके बाद जार के मुंह को एक साफ सूती कपड़े से बांध दें. अब इस जार को 3 से 4 दिनों के लिए सीधी धूप में रखें. हर दिन एक बार इसे सूखे चम्मच से अच्छे से हिलाएं. जब पानी का रंग गहरा हो जाए और स्वाद खट्टा लगे, तो इसका मतलब आपकी कांजी तैयार हो गई है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.