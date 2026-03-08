Advertisement
trendingNow13133781
Hindi Newsलाइफस्टाइललू और पसीने से मिलेगी राहत, गर्मियों में वरदान है कांजी; डाइट में शामिल करें ये नेचुरल प्रोबायोटिक ड्रिंक, नेट कर लें रेसिपी

लू और पसीने से मिलेगी राहत, गर्मियों में वरदान है 'कांजी'; डाइट में शामिल करें ये नेचुरल प्रोबायोटिक ड्रिंक, नेट कर लें रेसिपी

Kanji Recipe: गर्मियों में कांजी पी है? अगर नहीं तो पीना शुरू कर दें. इस मौसम में डाइट में कांजी शामिल करना न केवल प्यास बुझाती है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 08, 2026, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लू और पसीने से मिलेगी राहत, गर्मियों में वरदान है 'कांजी'; डाइट में शामिल करें ये नेचुरल प्रोबायोटिक ड्रिंक, नेट कर लें रेसिपी

Summer Health Tips: गर्मियों की शुरुआत हो गई है और धूप, पसीने से बचने के लिए बॉडी को ठंडक और ताजगी की जरूरत होती है. ऐसे में 'कांजी' आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. ये न केवल प्यास बुझाती है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि गर्मी में कांजी को अपनी डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए और इसे घर पर आसान से आप कैसे बना सकते हैं. 

गर्मियों में कांजी के फायदे
नेचुरल प्रोबायोटिक 

कांजी को फर्मेंटेशन की प्रोसेस से तैयार किया जाता है, जिससे इसमें प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं. ये बैक्टीरिया गट हेल्थ को सुधारते हैं. साथ ही गैस और ब्लोटिंग की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं. ऐसे में डाइट में इसे शामिल करने से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है. 

बॉडी को रखे ठंडा और हाइड्रेटेड

Add Zee News as a Preferred Source

गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. ऐसे में कांजी टेम्परेचर को बैलेंस करने में मददगार है. कांजी की तासीर ठंडी होती है, साथ ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो बॉजी में पानी की कमी नहीं होने देते. इसे डाइट में शामिल करने से लू से बचा जा सकते हैं और बॉडी नेचुरल तरीके से ठंडी रहती है.

बेहतर इम्यूनिटी और वेट कंट्रोल

हमारी 70% इम्यूनिटी पेट से जुड़ी होती है. ऐसे में कांजी में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स गुण, इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं. साथ ही इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और यह मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे वेट घटाने में भी यह मददगार है. 

कांजी बनाने की आसान रेसिपी

आप घर पर आसान तरीके से कांजी बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको 2 से 3 काली या लाल गाजी, आधा चुकंदर, 2 बड़े चम्मच पिसी बुई पीली या काली सरसों, 1 बड़ा चम्मच काला नमक, आछा छोटा चम्मच लाला मिर्च पाउडर, 6-7 कप पानी, की जरूरत होती है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजर और चुकंदर को छीलकर लंबे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद एक कांच के बड़े जार में पानी भरें और उसमें कटी हुई गाजर, पिसी हुई राई, काला नमक और मिर्च पाउडर डालें. इसके बाद जार के मुंह को एक साफ सूती कपड़े से बांध दें. अब इस जार को 3 से 4 दिनों के लिए सीधी धूप में रखें. हर दिन एक बार इसे सूखे चम्मच से अच्छे से हिलाएं. जब पानी का रंग गहरा हो जाए और स्वाद खट्टा लगे, तो इसका मतलब आपकी कांजी तैयार हो गई है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Kanji Recipe

Trending news

मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान