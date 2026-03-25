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कन्या पूजन में क्या गिफ्ट दें, 20 से 50 रुपये में मिलेंगे ये शानदार गिफ्ट, आपकी कंजक हो जाएंगी खुश

कन्या पूजा के दौरान आप बच्चियों के लिए ये गिफ्ट खरीद सकती हैं. ये गिफ्ट बच्चों को जरूर पसंद आएंगे. चलिए जानते हैं 20 से 50 रुपये के बजट में कन्याओं के लिए बेस्ट गिफ्ट . 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:03 PM IST
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कन्या पूजन में क्या गिफ्ट दें, 20 से 50 रुपये में मिलेंगे ये शानदार गिफ्ट, आपकी कंजक हो जाएंगी खुश

नवरात्रि की अष्टमी पर लोग कन्या पूजन करते हैं. कन्या पूजन के दिन कन्याओं को घर बुलाकर पूरी छोले और हलवे का भोग लगाया जाता है. इस दौरान कन्याओं को गिफ्ट्स और पैसे दिए जाते हैं. अक्सर लोग कन्याओं को गिफ्ट में क्या दें को लेकर काफी परेशान रहते हैं. हम आपके लिए कुछ ऐसे गिफ्ट के बारे में बताएंगे जिसे आप कन्याओं को दे सकते हैं. 

हेयर एक्सेसरीज 
आप अपनी कंजकों को क्लिप्स, रबर बैंड, हेडबैंड जैसी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं. बच्चियों को हेयर एक्सेसरीज काफी पसंद होती हैं. आप क्यूट हेयर एक्सेसरीज कम बजट में खरीद सकती हैं. 

छोटे सॉफ्ट टॉय 
आप बच्चियों को कंजक में टेडी बेयर या छोटे-छोटे सॉफ्ट टॉय दे सकते हैं. आप बच्चों को अलग-अलग थीम के सॉफ्ट टॉय गिफ्ट कर सकते हैं. 

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पाउच 
आप बच्चों को पाउच गिफ्ट कर सकते हैं. पेन-पेंसिल पाउच, कार्टून प्रिंट वाला पाउच बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं. बच्चे इस पाउच का इस्तेमाल स्कूल में कर सकते हैं. कन्या पूजन के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है. 

कलरिंग बुक 
बच्चों को आप गिफ्ट में कलरिंग बुक गिफ्ट कर सकते हैं. आप बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटी-छोटी स्टोरीबुक या कलरिंग बुक गिफ्ट कर सकते हैं. कलरिंग बुक बच्चों को पसंद आएगी. 

लंच बॉक्स 
आप बच्चों को कंजक में लंच बॉक्स गिफ्ट कर सकते हैं. लंच बॉक्स बच्चों के काम आएगा. आप अपने बजट में लंच बॉक्स आसानी से खरीद सकते हैं. क्यूट कलर का लंच बॉक्स कन्याओं को पसंद आएगा. 

पर्स और छोटा हैंडबैग 
कन्या पूजन के दौरान आप छोटी कन्याओं को पर्स और हैंडबैग गिफ्ट कर कते हैं. मार्केट में आपको एक से बढ़कर एक ट्रेंडी और रंग-बिरंगे के पर्स मिल जाएंगे. बच्चियों को पर्स या छोटा हैंडबैग जरूर पसंद आएगा. इसके अलावा बच्चे इन बैग में छोटा-मोटा सामान रख सकते हैं. 

क्रेयॉन्स या कलर 
कन्या पूजा में आप छोटी बच्चियों को कलर बॉक्स या फिर क्रेयॉन्स गिफ्ट में दे सकती हैं. बच्चों को ड्राइंग करना काफी पसंद होता है. ऐसे में बच्चों को कलर और क्रेयान्स काफी पसंद आएंगे. आप बच्चियों को रंगीन पेंसिल्स भी गिफ्ट कर सकती हैं. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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