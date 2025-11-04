Advertisement
पाचन से लेकर मोटापा होगा कम, बस रोजाना करें ये 1 योगासन!

आजकल कि बिजीलाइफ स्टाइल में अधिकतर लोग तनाव और पाचन समेत कई समस्या परेशान हैं. सेहत को बनाए रखने के लिए आप रोजाना 1 योगासन कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:04 PM IST
बढ़ती उम्र के साथ सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है और प्राणायाम को जीवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है. इनमें से ही एक शक्तिशाली और लोकप्रिय अभ्यास है कपालभाति. संस्कृत में, 'कपाल' का अर्थ है मस्तिष्क/ललाट और 'भाति' का अर्थ है चमक या तेज. विशेषज्ञों का मानना है कि यह शरीर और मन को स्वस्थ रखने का प्रभावी तरीका है. यह न सिर्फ कई बीमारियों से बचाता है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बचाने का भी एक प्रभावी तरीका है. अगर आप अपनी दिनचर्या में योग शामिल करना चाहते हैं, तो कपालभाति से बेहतर कुछ नहीं है.

कैसे करें आसन 
इसे करने का तरीका बहुत सिंपल है. इसे करने के लिए वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ को घुटनों पर रख दें और गहरी सांस लें, जिसे हल्के फोर्स से सांस बाहर छोड़ें और पेट पर फोकस शुरू करें. शुरू में धीमी गति से करें, फिर अभ्यास के साथ स्पीड बढ़ाएं. रोजाना कुछ मिनट करें, फर्क खुद महसूस होगा!

दिमाग को करता है शांत 
भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी इसकी पुष्टि करता है कि कपालभाति को यदि सही तरीके से किया जाए, तो यह आपके दिमाग को शांत रखने के साथ ही कई बीमारियों को भी दूर करता है. यह 20 प्रकार के कफ विकारों को समाप्त करता है और पाचन में सुधार करता है. साथ ही श्वसन मार्ग को साफ करता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, रक्त संचार में सुधार करता है और मानसिक रूप से शांत करने में मदद करता है.

पाचन तंत्र होगा मजबूत 
कपालभाति पेट के अंगों को सक्रिय करता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और फैट तेजी से जलता है. रोजाना करने से पेट फ्लैट रहता है और वजन कंट्रोल में रहता है. वहीं, यह शरीर के अंदर से सफाई करता है और फेफड़ों और डाइजेस्टिव सिस्टम से गंदगी बाहर निकालता है. साथ ही इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

15 दिनों में दिखेगा असर 
नियमित अभ्यास से 15 दिनों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि गर्भवती महिलाएं और हर्निया या सर्जरी वाले मरीज इस आसन को करने से बचें या डॉक्टर से सलाह लें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

