पूजा के लिए ही नहीं, इन 5 कामों के लिए भी कर सकते हैं कपूर का इस्तेमाल, हर कोई नहीं जानता ट्रिक्स
Advertisement
trendingNow12894211
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पूजा के लिए ही नहीं, इन 5 कामों के लिए भी कर सकते हैं कपूर का इस्तेमाल, हर कोई नहीं जानता ट्रिक्स

कपूर सिर्फ धार्मिक नजरिये से ही नहीं बल्कि सेहत, खूबसूरती और घरेलू कामों में भी बेहद उपयोगी है. आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूजा के लिए ही नहीं, इन 5 कामों के लिए भी कर सकते हैं कपूर का इस्तेमाल, हर कोई नहीं जानता ट्रिक्स

Camphor Uses: कपूर का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में पूजा-पाठ की बात दिमाग में आती है. इसे पवित्रता और पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर सिर्फ धार्मिक कामों में ही नहीं, बल्कि सेहत, सुंदरता और घर की सफाई से जुड़े कई कामों में भी काम आता है? इसकी खुशबू और एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसे खास बनाती हैं. आइए जानते हैं कपूर को और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. 

1. मच्छरों और कीड़ों से बचाव
कपूर की खुशबू मच्छरों और कई कीड़ों को भगाने में कारगर होती है. आप एक कटोरी में कपूर का टुकड़ा रखकर जलाएं और कमरे का दरवाजा बंद कर दें. कपूर और लौंग का मिश्रण जलाने से भी मच्छर दूर रहते हैं.

2. घर में खुशबू और पॉजिटिविटी
कपूर जलाने से वातावरण में सुगंध फैलती है और मन शांत होता है. आप रोजाना शाम को कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं. इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. बालों की देखभाल
कपूर स्कैल्प की खुजली और डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है. आप नारियल तेल में कपूर मिलाकर रातभर बालों में मसाज करें. हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से डैंड्रफ और बालों की बदबू खत्म होगी.

4. सर्दी-जुकाम से राहत
कपूर की सुगंध सांस लेने में आसानी देती है और बंद नाक को खोलती है. गर्म पानी में कपूर डालकर भाप लें. कपूर और अजवाइन को कपड़े में बांधकर सूंघने से भी जुकाम में राहत मिलती है.

5. कपड़ों और अलमारी को सेफ रखना
कपूर की खुशबू कपड़ों में कीड़े और बदबू को दूर रखती है.  आप कपूर की गोलियां कपड़ों की अलमारी या ट्रंक में रखें.  इससे कपड़े लंबे समय तक ताजगी और खुशबूदार बने रहेंगे.

 

एक्सट्रा टिप्स
कपूर जलाते वक्त ध्यान रखें कि यह जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए बच्चों से दूर रखें.  स्किन पर सीधे कपूर लगाने से जलन हो सकती है, हमेशा तेल या दूसरी चीजें में मिलाकर ही लगाएं.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

camphorKapoor

Trending news

बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
;