पूजा के लिए ही नहीं, इन 5 कामों के लिए भी कर सकते हैं कपूर का इस्तेमाल, हर कोई नहीं जानता ट्रिक्स

Camphor Uses: कपूर का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में पूजा-पाठ की बात दिमाग में आती है. इसे पवित्रता और पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर सिर्फ धार्मिक कामों में ही नहीं, बल्कि सेहत, सुंदरता और घर की सफाई से जुड़े कई कामों में भी काम आता है? इसकी खुशबू और एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसे खास बनाती हैं. आइए जानते हैं कपूर को और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

1. मच्छरों और कीड़ों से बचाव

कपूर की खुशबू मच्छरों और कई कीड़ों को भगाने में कारगर होती है. आप एक कटोरी में कपूर का टुकड़ा रखकर जलाएं और कमरे का दरवाजा बंद कर दें. कपूर और लौंग का मिश्रण जलाने से भी मच्छर दूर रहते हैं.

2. घर में खुशबू और पॉजिटिविटी

कपूर जलाने से वातावरण में सुगंध फैलती है और मन शांत होता है. आप रोजाना शाम को कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं. इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है.

3. बालों की देखभाल

कपूर स्कैल्प की खुजली और डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है. आप नारियल तेल में कपूर मिलाकर रातभर बालों में मसाज करें. हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करने से डैंड्रफ और बालों की बदबू खत्म होगी.

4. सर्दी-जुकाम से राहत

कपूर की सुगंध सांस लेने में आसानी देती है और बंद नाक को खोलती है. गर्म पानी में कपूर डालकर भाप लें. कपूर और अजवाइन को कपड़े में बांधकर सूंघने से भी जुकाम में राहत मिलती है.

5. कपड़ों और अलमारी को सेफ रखना

कपूर की खुशबू कपड़ों में कीड़े और बदबू को दूर रखती है. आप कपूर की गोलियां कपड़ों की अलमारी या ट्रंक में रखें. इससे कपड़े लंबे समय तक ताजगी और खुशबूदार बने रहेंगे.

एक्सट्रा टिप्स

कपूर जलाते वक्त ध्यान रखें कि यह जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए बच्चों से दूर रखें. स्किन पर सीधे कपूर लगाने से जलन हो सकती है, हमेशा तेल या दूसरी चीजें में मिलाकर ही लगाएं.