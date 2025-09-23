करीना कपूर की न्यूट्रीशनिस्ट ने दी महिलाओं को सलाह, नवरात्रि के व्रत में जरूर खाएं ये 4 चीजें
Hindi Newsलाइफस्टाइल

करीना कपूर की न्यूट्रीशनिस्ट ने दी महिलाओं को सलाह, नवरात्रि के व्रत में जरूर खाएं ये 4 चीजें

Rujuta Diwekar Suggests Navratri Foods: न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने बताया कि नवरात्रि में महिलाओं को व्रत के दौरान क्या-क्या खाना चाहिए, ताकि उनके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:15 PM IST
Top 4 Must Have Navratri Foods: हम में से कई लोगों के लिए, नवरात्रि का त्यौहार व्रत रखकर अपने शरीर को डिटॉक्स करने का समय होता है. माँ दुर्गा और उनके 9 दिव्य अवतारों की पूजा के लिए समर्पित ये हिंदू त्योहार नौ दिनों तक मनाया जाता है, जिसके दौरान भक्त उपवास रखते हैं. इस दौरान वो मांस, मछली, चिकन, अनाज लहसुन और अदरक जैसे खाने-पीने की चीजों का त्याग करते हैं और सात्विक भोजन का सेवन करते हैं.

करीना की न्यूट्रिशनिस्ट को सुनें
करीना कपूर (Kareena Kapoor) जैसी बॉलीवुड स्टार के साथ काम करने के लिए जानी जाने वाली सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) बताती हैं कि इंटरनेट के इस एज में, जबकि हर कोई नवरात्रि को उपवास और डिटॉक्स करने का समय मानता है, ये उससे कहीं ज्यादा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि नवरात्रि के व्रत, या नवरात्रि के अभ्यास, पाचन, विविधता और तनाव मुक्ति के लिए बहुत फायदेमंद हैं, डिटॉक्स करने के लिए नहीं.

नवरात्रि के 4 सबसे जरूरी फूड्स
22 सितंबर को शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, रुजुता दिवेकर ने बताया कि कैसे नवरात्रि के व्रत महिलाओं के लिए खास तौर से फायदेमंद होते हैं. उन्होंने 4 ऐसे फूड आइटम्स का भी सुझाव दिया जिन्हें आपको नवरात्रि के व्रत के दौरान अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. "अगर आप पुरुष भी हैं, तो इन्हें अपने भोजन में जरूर शामिल करें. क्योंकि हम मानते हैं कि हर शख्स में पुरुष और महिला दोनों की ऊर्जा होती है," 

1. राजगिरा (Rajgira)
पहला फूड आइटम राजगिरा है. रुजुता ने सुझाव दिया कि आप इसे लड्डू, थालीपीठ, रोटी और चिक्की के रूप में खा सकते हैं. इससे मिलने वाला अहम न्यूट्रीएंट आयरन है. जब आप आयरन रिच फूज खाते हैं, तो आपके बाल अच्छे दिखते हैं, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रहता है, और आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत अच्छी रहती है.

 

2. काजू (Cashews)
नवरात्रि के दौरान आपको जो दूसरा फूड आइटम जरूर खाना चाहिए, वो है काजू. "आपने मैग्नीशियम के बारे में बहुत सुना होगा. इसलिए, अगर आपके पैरों में खासकर रात में दर्द होता है, आपको शाम को गैस बनती है, या आपको रात में नींद नहीं आती है, तो काजू खाना बहुत आराम दे सकता है क्योंकि काजू में मौजूद मैग्नीशियम सचमुच आपकी नसों को शांत करने में मदद करेगा."

3. केले (Banana)
नवरात्रि में आपको जो तीसरा जरूरी चीज जरूर खाना चाहिए, वो है केला. रुजुता ने बताया, "केले में विटामिन B6 होता है, जो आपको अच्छे मूड में रखने और उसे बेहतर बनाने में मदद करता है. ये आपको पुरानी बातों को याद करके आज का दिन बर्बाद न करने की सलाह भी देता है. B6 उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही जरूरी तत्व है जिन्हें ब्रेस्ट में दर्द होता है, खासकर पीरियड्स से पहले. ये उन्हें राहत पहुंचाने में मदद करता है. ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं." इसलिए, केले जरूर खाएं.

4. फलियां (Legumes)
रुजुता ने बताया कि चौथी चीज दक्षिण भारत की है, और वो है सुंदल (Sundal) या फलियां, जैसे चना, लोबिया, राजमा, और इसी तरह के दूसरे फूड आइटम्स, जिन्हें आप भिगोकर, अंकुरित करके, उनकी सब्जी बनाते हैं. उन्होंने आगे बताया कि सुंदल अमीनो एसिड और प्रोटीन से भरपूर होता है. ये आपकी हड्डियों को मजबूती देता है और दिमाग को सेहतमंद रखता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

