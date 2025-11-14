Advertisement
विटामिन C से भरपूर है करोंदा, स्किन और बालों के लिए है फायदेमंद!

करोंदा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. करोंदा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि स्किन और हेयर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:34 PM IST
विटामिन C से भरपूर है करोंदा, स्किन और बालों के लिए है फायदेमंद!

करोंदा एक ऐसा फल है जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये खाने में जितना लाजवाब है, उतना ही आपके सेहत के लिए भी फायदेमंद है. नियमित रूप से करोंदा खाने से न केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, त्वचा और बाल स्वस्थ रहते हैं, और हृदय और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है.

इन समस्या से राहत 
करोंदा में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलती है. वहीं, इसमें मौजूद फाइबर पाचन के लिए बहुत अच्छा है. यह कब्ज, पेट दर्द और गैस जैसी परेशानियों से राहत दिलाता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद 
त्वचा और बालों के लिए भी करोंदा बहुत लाभकारी है. इसमें मौजूद विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जिससे त्वचा जवान और चमकदार बनी रहती है और बाल भी मजबूत होते हैं. इसके अलावा, करोंदा रक्त शर्करा (ग्लूकोज) को नियंत्रित करने में सहायक होता है, इसलिए यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.

करोंदे के गुण
करोंदे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य यौगिक शरीर की सूजन को कम करने में भी सहायक होते हैं. इससे हृदय स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है क्योंकि यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.इसके अलावा, करोंदा आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया से बचाव होता है. मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभकारी है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सेरोटोनिन के उत्पादन में मदद करने वाले गुण मौजूद हैं, जो मूड सुधारने और मानसिक ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं.

करोंदे का इस्तेमाल
करोंदे का इस्तेमाल खाने में भी आसान है. इसे चटनी, अचार, मुरब्बा या शरबत के रूप में लिया जा सकता है. यह खाने में हल्का खट्टा और स्वादिष्ट होता है और किसी भी भोजन के साथ साइड डिश के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

