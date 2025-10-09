Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ पर पार्टनर से कह दें अपने दिल की बात, इन खूबसूरत मैसेज से करें विश

Karwa Chauth Wishes: करवा चौथ पति-पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीत है. ऐसे में इस दिन अपने पार्टनर को खास तरीके से करवा चौथ की बधाई दें. इस खबर में हम आपको दिल छू लेने वाले करवा चौथ करवा चौथ विशेज बताएंगे..
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है, जो हर साल कर्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और रात को चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं. ये व्रत पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में करवा चौथ के मौके पर अपने पार्टनर को खास महसूस करवाना जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे दिल को छू लेने वाले संदेश बताएंगे, जो आपके प्यार को और गहरा बना देगा.
करवा चौथ की बधाई संदेश
1. करवा चौथ का यह व्रत है बहुत खास,
क्योंकि इसमें जुड़ा है दिलों का एहसास..
मेरी हर सांस में बसी है तेरी याद,
तू रहे हमेशा मेरे साथ, यही है फरियाद..
2. वो कहती है, 'मेरे सजना की लम्बी उम्र हो'
माथे की बिंदी, मांग में सिंदूर हो..
करवा चौथ का ये पवित्र त्योहार,
हर सुहागन के दिल का गुरूर हो..
3. चांद की तरह तू चमकता रहे,
मेरी दुआओं से तू सदा महकता रहे..
करवा चौथ पर रब से यही है दुआ,
तुझे कभी कोई गम ना छुए जरा..
4. सजी हैं हाथों में लाल चूड़ियाँ,
माथे पर सजा है सिंदूर...
भरा रहे हमेशा आपका जीवन,
खुशियों से भरपूर!