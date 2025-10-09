Advertisement
trendingNow12955020
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ पर पार्टनर से कह दें अपने दिल की बात, इन खूबसूरत मैसेज से करें विश

Karwa Chauth Wishes: करवा चौथ पति-पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीत है. ऐसे में इस दिन अपने पार्टनर को खास तरीके से करवा चौथ की बधाई दें. इस खबर में हम आपको दिल छू लेने वाले करवा चौथ करवा चौथ विशेज बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ पर पार्टनर से कह दें अपने दिल की बात, इन खूबसूरत मैसेज से करें विश

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है, जो हर साल कर्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और रात को चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं. ये व्रत पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में करवा चौथ के मौके पर अपने पार्टनर को खास महसूस करवाना जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे दिल को छू लेने वाले संदेश बताएंगे, जो आपके प्यार को और गहरा बना देगा. 

fallback

करवा चौथ की बधाई संदेश
करवा चौथ के मौके पर अपने पार्टनर खास महसूस करवाएं, इस खबर में हम आपको ऐसे दिल छू लेने वाले मेसेज बताएंगे, जो आपके प्यार को गहरा बना देगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

1. करवा चौथ का यह व्रत है बहुत खास, 
क्योंकि इसमें जुड़ा है दिलों का एहसास..
मेरी हर सांस में बसी है तेरी याद, 
तू रहे हमेशा मेरे साथ, यही है फरियाद..

 

2. वो कहती है, 'मेरे सजना की लम्बी उम्र हो'
माथे की बिंदी, मांग में सिंदूर हो..
करवा चौथ का ये पवित्र त्योहार,
हर सुहागन के दिल का गुरूर हो..

 

3. चांद की तरह तू चमकता रहे, 
मेरी दुआओं से तू सदा महकता रहे..
करवा चौथ पर रब से यही है दुआ, 
तुझे कभी कोई गम ना छुए जरा..

 

4. सजी हैं हाथों में लाल चूड़ियाँ,
माथे पर सजा है सिंदूर...
भरा रहे हमेशा आपका जीवन,
खुशियों से भरपूर!

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

karwa chauth wishesKarva Chauth 2025

Trending news

कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Quran recitation
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
Sherry Singh
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
weather update
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी