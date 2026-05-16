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Hindi Newsलाइफस्टाइल85 की उम्र में इस बिजनेसमैन ने बनाई देश की पहली जींस, खुद उम्रभर पहनी धोती, क्या आपको पता है नाम?

85 की उम्र में इस बिजनेसमैन ने बनाई देश की पहली जींस, खुद उम्रभर पहनी धोती, क्या आपको पता है नाम?

भारत में गारमेंट्स इंडस्ट्रीज 30 सालों में तेजी से उभरी है. आज के समय में यंग लोग जींस, टीशर्ट और शर्ट पहनना पसंद करते हैं. क्या आप जानते हैं बड़े ब्रांड की जींस बनाने वाले शख्स से जीवनभर धोती पहनी थी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 16, 2026, 10:19 PM IST
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85 की उम्र में इस बिजनेसमैन ने बनाई देश की पहली जींस, खुद उम्रभर पहनी धोती, क्या आपको पता है नाम?

पॉपुलर टेक्सटाइल्स ब्रांड अरविंद मिल्स के फाउंडर कस्तूर भाई लालभाई जो भारत के सबसे पॉपुलरऔर फेमस बिजनेसमैन रहे हैं. कस्तूरभाई लालभाई बिजनेसमैन होने के साथ-साथ सामज सेवनक भी थे. उन्होंने टेस्सटाइल इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाईयों पर ले गए और देश के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी. 

कैसे शुरु किया बिजनेस 

कस्तूर भाई को कपड़े का बिजनेस विरासत में मिला था. उनके पिता ने लालभाई दलपत भाई ने 1897 में कपड़ा मिल शुरू की थी. उस समय भारत में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां लगभग ना के बराबर थी. कस्तूर भाई लाल भाई ने अपने पिता से मिले बिजनेस को आगे बढ़ाया और बुलंदियों पर पहुंचाया. 

1931 में महात्मा गांधी के स्वेदशी आह्वान के दौरान उन्होंने अरविंद मिल्स की स्थापना की थी. यह कंपनी आज के समय में इंडिया के बड़े ग्रुप में है जो कि दुनियाभर में डेनिम का प्रोडक्शन करता है. 

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भारत का मैनेचेस्टर 

देश की आजादी के बाद टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को बड़ी सफलता मिली. कस्तूरभाई लालभाई ने अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की, माना जाता है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बनाने में कस्तूरभाई और उनके परिवार का बड़ा योगदान रहा है.उन्होंने बिजनेस पैसा कमाने के लिए बल्कि स्वदेशी बिजनेस को मजबूत करने के लिए किया है. 

जींस ब्रांड 

अरविंद मिल्स ने डेनिम फेबरिक का बिजनेस शुरू किया. साल 1980 में उन्होंने भारत का पहला डेनिम फेबरिक ब्रांड Fliyng Machine लॉन्च किया. आज की डेट में यह भारत का सबसे पॉपुलर जींस ब्रांड है. जिस साल उन्होंने इस ब्रांड को लॉन्च किया था उसी साल कस्तूर भाई लाल भाई का निधन हो गया. आज भले ही वह दुनिया छोड़ गए. उनकी फैमिली ने भारत की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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