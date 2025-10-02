करवा चौथ आने से पहले ही लगाना शुरू दें चेहरे पर ये खास घरेलू उबटन, बिना पार्लर जाए ही मिलेगा चांद सा मुखड़ा

Kawva Chauth Beauty Tips: करवाचौथ का त्योहार हर सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है, इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए खूबसूरत दिखाने का भी मौका नहीं छोड़ती हैं. महंगे स्किन प्रोडक्ट्स या पार्लर में किए फेशियल से भी कभी-कभी कुछ खास असर चेहरे पर नहीं दिखाई देता है. चेहरे को साफ और ग्लोइंग बनाने के लिए आपको रोजाना स्किन केयर जरूर करनी चाहिए. स्किन की ड्राईनेस और डलनेस को भी दूर करने के लिए आज एक खास घरेलू उबटन के बारे में बताते हैं, जिसको आप घर पर आसानी से बनाकर लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



उबटन बनाने के लिए चीजें

उबटन बनाने के लिए बेसन, हल्दी, दूध, चंदन पाउडर, गुलाब जल, नींबू इन चीजों की जरूरत होती है.



उबटन कैसे बनाएं?

इस खास घरेलू उबटन को घर पर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में बेसन, चुटकीभर हल्दी, दूध, चंदन पाउडर, गुलाब जल, नींबू को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. नींबू का इस्तेमाल अगर आपके चेहरे पर सूट होता है, तो ही आप करें वरना छोड़ दें. अब आपको इसको एक पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाना है, इस पेस्ट को हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं.



खास उबटन लगाने के फायदे



1. ग्लोइंग स्किन

अगर आप करवा चौथ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो आप इस खास उबटन को पहले से ही लगाना शुरू कर सकती हैं. चेहरे को ग्लोइंग और हाइड्रेटेड बनाने के लिए ये काफी मददगार साबित होता है.



2. डलनेस और डार्क स्पॉट्स कम

अगर आप अपने चेहरे से डलनेस और डार्क स्पॉट्स को हमेशा के लिए दूर करना चाहती हैं, तो आप इस स्पेशल उबटन को लगा सकती हैं. स्किन इंफेक्शन और पिंपल्स से भी बचाने से मददगार होगा.



3. चेहरे की सफाई और मॉइश्चराइजिंग

इस उबटन को अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी लगाते हैं, तो चेहरे की सफाई और मॉइश्चराइजिंग काफी अच्छे से हो जाएगी, इसको लगाकर आपकी स्किन हमेशा खिली-खिली नजर आएगी.



