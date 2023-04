Motion Sickness: कार, बस, ट्रेन और फ्लाइट में आपको भी आती है उल्टी? सफर में साथ रखें ये 3 चीजें

How To Get Rid of Motion Sickness: ट्रैवलिंग का शौक काफी लोगों को होता है, क्योंकि इस दौरान सिर्फ मौज-मस्ती ही नहीं होती, बल्कि लाइफ में कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन ये एक्सपीरिएंस सभी लोगों के लिए इतना खुशनुमा नहीं होता. आपने अक्सर ये गौर किया होगा कि कई लोग बस, ट्रेन, कार या हवाई जहाज किसी अन्य वाहन में बैठकर जब सफर करते हैं, तो उन्हें उल्टी, चक्कर आना और जी मिचलाने की शिकायत होती है, इसलिए वो ट्रैवल करने से कतराते हैं. फ्लाइट जर्नी के दौरान आपकी सीट के आगे एक सिकनेस बैग (Sickness Bag) या वोमिट बैग (Vomit Bag) रखा रहता है, जो उल्टी आने की स्थिति में इस्तेमाल होता है. अगर आपको भी ऐसी परेशानी पेश आती है तो बेहतर है कि यात्रा के दौरान अपने बैग में ये 3 चीजें जरूर रखें.

मोशन सिकनेस से परेशान लोग ट्रैवल बैग में रखें ये 3 चीजें 1. नींबू Lemon

नींबू के औषधीय गुणों से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रैवलिंग के दौरान वोमिटिंग, जी मिचलाने और बेचैनी में आपकी मदद कर सकता है. आप अपने सामान के साथ नींबू जरूर रखें और दिक्कत बढ़ने पर इसके रस का सेवन करें. आप चाहें तो वॉटर बोटल में नींबू पानी भी रख सकते हैं, जो राहत दिलाने का काम करता है. 2. केला Banana

केला आप नॉर्मल दिनों में तो खाते ही होंगे, लेकिन सफर पर जाने के वक्त इसे बैग में जरूर रख लें. इस फल में पोटेशियम को रिस्टोर करने की क्वालिटी होती है और उल्टी से काफी हद तक निजात मिल जाती है. लॉन्ग ड्राइव के दौरान वोमिटिंग होने या सर चकराने की स्थिति में आप केला खा लें. 3. अदरक Ginger

अदरक एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल हम रेसेपीज का जायका बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपको सफर के दौरान उल्टी की शिकायत है तो ये आपके काफी कमा आ सकता है. दरअसल ये जी मिचलाने की परेशानी को रोकने में सहायाता कर सकता है और साथ ही पेट की जलन को कम करके फौरन राहत पहुंचा सकता है. आप बैग में कच्चा अदरक लें और परेशानी बढ़ने पर इसे चबा लें. आप चाहें तो अदरक की कैंडी, थरमस फ्लास्क में अदरक की चाय, अदरक मिलाया हुआ गर्म पानी भी रख सकते बैं. इससे बेचैनी से राहत मिलेगी और उल्टी बंद हो जाएगी. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|