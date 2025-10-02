प्रेग्नेंसी में रख रही हैं करवाचौथ का व्रत? इन बातों का रखें ध्यान

सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं रात के समय चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं. इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका वर्त थोड़ा अगल हो जाता है. प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को खानपान का खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह ना केवल महिला बल्कि बच्चे के विकास के लिए भी जरूरी होता है. आइए जानते हैं करवा चौथ के दौरान प्रेग्नेंट महिला को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

निर्जला व्रत ना रखें

करवा चौथ पर अधिकतर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं. इस दौरान पानी भी नहीं पीते हैं. लेकिन प्रेग्नेंसी में निर्जला व्रत बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. दरअसल लंबे समय तक शरीर को पानी ना मिलने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है जिस वजह से चक्कर, कमजोरी की समस्या बढ़ सकती हैं. ऐसे में आप व्रत के दौरान नारियल पानी, जूस और छाछ का सेवन कर सकती हैं. फलों का भी सेवन कर सकती हैं.

सरगी

व्रत में सरगी का सेवन करें. एक गिलास दूध पीने से शरीर में एनर्जी बनी रहेगी. वहीं सरगी के समय आप ड्राई फ्रूट्स, हल्के फल का सेवन कर सकती हैं. इससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी.

थकान से बचाएं

प्रेग्नेंसी के दौरान व्रत रखते समय आपको ज्यादा काम करने से बचना चाहिए. व्रत के दौरान आराम करें, मनपसंद की किताब पढ़े, टीवी देखें, इससे आपको ज्यादा प्यास और भूख नहीं लगेगी.

व्रत खोलते समय इस बात का ध्यान रखें

दिनभर व्रत के बाद जब आप चांद देखते हैं तो सबसे पहले हल्का और पौष्टिक भोजन का सेवन करें. व्रत खोलते ही तली-भुनी या ज्यादा मसालेदार का भोजन को ना खाएं. खाली पेट हैवी भोजन करन से पेट खराब हो सकता है. व्रत खोलते ही हल्का भोजन करना सेहत के लिए बेहतर होगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

