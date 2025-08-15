इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को लगाएं केसरिया खीर का भोग, घर पर बनाएं स्वाद से भरपूर प्रसाद

Kesariya Kheer Recipe: जन्माष्टमी के शुभ दिन बहुत से घरों में तरह-तरह की मिठाइयां बनती हैं. कई लोग इस मौके पर लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए तरह-तरह के प्रसाद बनाते हैं. कई लोग इस दिन नन्हें कान्हा का साज श्रृंगार कर के उन्हें नए पोशाक पहनाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर पर झटपट केसरिया रंग की खीर बना सकते हैं.

सामग्री

दूध – 1 लीटर, चावल – 1 कप, चीनी – 1 कप (100 ग्राम), काजू (कटे) – 8-10, बादाम (कटी) – 8-10, कस्टर्ड पाउडर – 2 टी स्पून, पिस्ता – 8-10, किशमिश – 1 टेबल स्पून, केसर धागे – 12-15, इलायची पाउडर – 1 टीस्पून.

कैसे बनाएं केसरिया खीर

खीर वाले चावल को अच्छे से धो कर एक कटोरी में पानी के साथ 1 घंटे के लिए रख लें. अब एक छोटी कटोरी में 2 चम्मच डाल कर इसमें केसर के धागों को घोल कर रख लें. अब एक बड़े बर्तन को गैस पर चढ़ा कर उसमें दूध डालकर धीमी आंच पर उबालें.

मिक्स करें

जब दूध उबल जाए तो उसमें कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब दूध को तब तक उबालें जब तक बर्तन में दूध तीन चौथाई ना बच जाए. इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल को डाल कर अच्छे से मिलाएं और ध्यान रखें की चावल बर्तन में चिपके ना.

तैयार

अब खीर में स्वादानुसार चीनी मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए और पकाएं ताकि खीर के चावल अच्छी तरह से नरम हो जाएं. इस खीर में अब केसर मिला हुआ दूध मिला लें. अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं. अब गैस बंद कर के खीर को अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लें.