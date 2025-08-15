इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को लगाएं केसरिया खीर का भोग, घर पर बनाएं स्वाद से भरपूर प्रसाद
Advertisement
trendingNow12881818
Hindi Newsलाइफस्टाइल

इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को लगाएं केसरिया खीर का भोग, घर पर बनाएं स्वाद से भरपूर प्रसाद

Kesariya Kheer Janmashtami Bhog: जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. बहुत से लोग इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं और तरह-तरह के प्रसाद का भोग भी लगाते हैं. आज हम आपके बताएंगे कैसे आप घर पर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर केसरिया खीर बना कर कान्हा को इसक भोग लगा सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को लगाएं केसरिया खीर का भोग, घर पर बनाएं स्वाद से भरपूर प्रसाद

Kesariya Kheer Recipe: जन्माष्टमी के शुभ दिन बहुत से घरों में तरह-तरह की मिठाइयां बनती हैं. कई लोग इस मौके पर लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए तरह-तरह के प्रसाद बनाते हैं. कई लोग इस दिन नन्हें कान्हा का साज श्रृंगार कर के उन्हें नए पोशाक पहनाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर पर झटपट केसरिया रंग की खीर बना सकते हैं.

सामग्री
दूध – 1 लीटर, चावल – 1 कप, चीनी – 1 कप (100 ग्राम),  काजू (कटे) – 8-10,  बादाम (कटी) – 8-10,  कस्टर्ड पाउडर – 2 टी स्पून,  पिस्ता – 8-10,  किशमिश – 1 टेबल स्पून, केसर धागे – 12-15, इलायची पाउडर – 1 टीस्पून.

कैसे बनाएं केसरिया खीर
खीर वाले चावल को अच्छे से धो कर एक कटोरी में पानी के साथ 1 घंटे के लिए रख लें. अब एक छोटी कटोरी में 2 चम्मच डाल कर इसमें केसर के धागों को घोल कर रख लें. अब एक बड़े बर्तन को गैस पर चढ़ा कर उसमें दूध डालकर धीमी आंच पर उबालें.

मिक्स करें
जब दूध उबल जाए तो उसमें कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब दूध को तब तक उबालें जब तक बर्तन में दूध तीन चौथाई ना बच जाए. इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल को डाल कर अच्छे से मिलाएं और ध्यान रखें की चावल बर्तन में चिपके ना.

fallback

तैयार

अब खीर में स्वादानुसार चीनी मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए और पकाएं ताकि खीर के चावल अच्छी तरह से नरम हो जाएं. इस खीर में अब केसर मिला हुआ दूध मिला लें. अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं. अब गैस बंद कर के खीर को अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लें.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

kesariya kheer recipekesar kheerJanmashtami 2025

Trending news

पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
Independence Day
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
;