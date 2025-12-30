Advertisement
trendingNow13058100
Hindi Newsलाइफस्टाइलखालिदा जिया को थी लिवर सिरोसिस, केवल शराब नहीं; आपकी ये गलतियां पैदा कर सकती है यह जानलेवा बीमारी..

खालिदा जिया को थी 'लिवर सिरोसिस', केवल शराब नहीं; आपकी ये गलतियां पैदा कर सकती है यह जानलेवा बीमारी..

Khaleda Zia Death Cause: बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया ने दुनिया को अलविदा कहा दिया है. उन्हें लिवर सिरोसिस समेत कई बीमारियां थीं. इस खबर में हम आपको इस बीमारी के बारे में डीटेल में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खालिदा जिया को थी 'लिवर सिरोसिस', केवल शराब नहीं; आपकी ये गलतियां पैदा कर सकती है यह जानलेवा बीमारी..

Liver Cirrhosis Causes: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. बताया रहा है कि वे लंबे समय से बीमारी चल रही थीं और अस्पताल में भर्ती थीं. साथ ही कई सालों से वे लिवर सिरोसिस, गठिया, मधुमेह, गुर्दे, फेफड़े और आंखों की समस्याओं जैसी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी. उनकी मौत के बाद जानलेवा बीमारी 'लिवर सिरोसिस' पर लोगों का ध्यान जा रहा है. आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि ये 'शराब' पीने से ये बीमारी होती है. लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि लिवर सिसोसिस क्यों होता है.

 

बिना सलाह के दवाओं के सेवन
पेन किलर पिल्स, स्टेरॉयड या हर्बल सप्लीमेंट्स का लंबे समय तक इस्तेमाल या बिना डॉक्टर की सलाह से इनका सेवन करने से लिवर पर गहरा असर पड़ता है. इनमें से कई दवाएं लिवर में जाकर टॉक्सिन्स बनाती है, जो लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसी स्थिति में लिवर में सूजन या फिर सिरोसिस का खतरा बढ़ सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अनहेल्दी खानपान और जंक फूड
आपको बता दें, रोजाना अनहेल्दी खाना भी आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता है. जरूरत से ज्यादा तला-भुना, फास्ट फूड, मीठी चीजें और पैकेज्ड खाने से बॉडी में फैट बढ़ता है. ऐसा करने से फैटी लिवर की समस्या पैदा हो जाती है, जो समय के साथ-साथ लिवर सिरोसिस में बदल सकती है. 

 

मोटापा और कम फिजिकल एक्टिविटी
लंबे समय तक बैठे रहने, एक्सरसाइज न करने और मोटापा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पैदा कर सकता है. ये बीमारी टाइम के साथ-साथ लिवर सिरोसिस में बदल सकती है. 

 

लिवर सिरोसिस के लक्षण
लिवर सिरोसिस के लक्षण आपको नजर आ सकते हैं. ऐसी स्थिति में बहुत ही ज्यादा थकान, कमजोरी और भूख की कमी महसूस होती है. बीमारी बढ़ने के साथ-साथ आंखों और स्किन में पीलिया, पेट में पानी भरने से सूजन और पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है. वहीं हथेलियों का लाल होना, खुजली, चोट लगने पर आसानी से खून बहना ओर मेंटल कंफ्यूजन जैसे गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

khaleda zia death causeliver cirrhosis

Trending news

नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
BMC Election
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला