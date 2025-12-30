खालिदा जिया को थी 'लिवर सिरोसिस', केवल शराब नहीं; आपकी ये गलतियां पैदा कर सकती है यह जानलेवा बीमारी..

Liver Cirrhosis Causes: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. बताया रहा है कि वे लंबे समय से बीमारी चल रही थीं और अस्पताल में भर्ती थीं. साथ ही कई सालों से वे लिवर सिरोसिस, गठिया, मधुमेह, गुर्दे, फेफड़े और आंखों की समस्याओं जैसी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी. उनकी मौत के बाद जानलेवा बीमारी 'लिवर सिरोसिस' पर लोगों का ध्यान जा रहा है. आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि ये 'शराब' पीने से ये बीमारी होती है. लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि लिवर सिसोसिस क्यों होता है.

बिना सलाह के दवाओं के सेवन

पेन किलर पिल्स, स्टेरॉयड या हर्बल सप्लीमेंट्स का लंबे समय तक इस्तेमाल या बिना डॉक्टर की सलाह से इनका सेवन करने से लिवर पर गहरा असर पड़ता है. इनमें से कई दवाएं लिवर में जाकर टॉक्सिन्स बनाती है, जो लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसी स्थिति में लिवर में सूजन या फिर सिरोसिस का खतरा बढ़ सकता है.

अनहेल्दी खानपान और जंक फूड

आपको बता दें, रोजाना अनहेल्दी खाना भी आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता है. जरूरत से ज्यादा तला-भुना, फास्ट फूड, मीठी चीजें और पैकेज्ड खाने से बॉडी में फैट बढ़ता है. ऐसा करने से फैटी लिवर की समस्या पैदा हो जाती है, जो समय के साथ-साथ लिवर सिरोसिस में बदल सकती है.

मोटापा और कम फिजिकल एक्टिविटी

लंबे समय तक बैठे रहने, एक्सरसाइज न करने और मोटापा नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पैदा कर सकता है. ये बीमारी टाइम के साथ-साथ लिवर सिरोसिस में बदल सकती है.

लिवर सिरोसिस के लक्षण

लिवर सिरोसिस के लक्षण आपको नजर आ सकते हैं. ऐसी स्थिति में बहुत ही ज्यादा थकान, कमजोरी और भूख की कमी महसूस होती है. बीमारी बढ़ने के साथ-साथ आंखों और स्किन में पीलिया, पेट में पानी भरने से सूजन और पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है. वहीं हथेलियों का लाल होना, खुजली, चोट लगने पर आसानी से खून बहना ओर मेंटल कंफ्यूजन जैसे गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

