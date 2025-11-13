Advertisement
कभी सोचा है कि भोजन के बाद सौंफ-मिश्री क्यों खाई जाती है? पेट की सेहत से जुड़ा है मामला

कई बार एसिडिटी हमें इतना परेशान करती है, रोजमर्रा के मामूली काम करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन किचन में मौजूद 2 चीजें आपके काफी काम आ सकती हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 13, 2025, 01:38 AM IST
Saunf-Misri: सीने और पेट में जलन, खट्टी डकार, जी मिचलाने और खाना खाने के बाद पेट भारी लगना एसिडिटी के लक्षण हैं. एसिडिटी से राहत पाने में सौंफ और मिश्री बेहद मददगार हो सकती हैं. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आयुर्वेद में एसिडिटी के समाधान को बताता है. एसिडिटी की बढ़ती परेशानी से राहत पाने के लिए सौंफ और मिश्री का सेवन बेहद फायदेमंद और सुरक्षित उपाय है. ये घरेलू नुस्खा न सिर्फ पेट की जलन को शांत करता है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत बनाता है.

सौंफ और मिश्री कैसे दिलाते हैं राहत?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सौंफ में कुदरती  होती है, जो पेट में बढ़े एसिड को संतुलित करती है. सौंफ के दाने चबाने से मुंह में लार का स्राव बढ़ता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है. साथ ही इसमें मौजूद एनेथोल नामक तत्व गैस, सूजन और पेट दर्द को कम करता है. मिश्री की मिठास और ठंडक पित्त दोष को शांत करती है, जो एसिडिटी का मुख्य कारण होता है.

इस तरह से करें इस्तेमाल
सौंफ को हल्का भूनकर उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर भोजन के बाद चबाकर खाने या गुनगुने पानी के साथ लेने पर न सिर्फ एसिडिटी में तुरंत राहत मिलती है, बल्कि अपच और भारीपन की शिकायत भी दूर होती है. आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि सौंफ-मिश्री का मिश्रण बिना किसी साइड इफेक्ट के एसिडिटी का सॉल्यूशन है. ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सुरक्षित है.

सौंफ से राहत
एसिडिटी की समस्या को दूर कर राहत देने के साथ ही सौंफ और भी कई समस्याओं को दूर करने में मददगार है. सौंफ चबाने से मुंह में लार बनती है, जो बैक्टीरिया को मारती है. इससे सांसों की बदबू दूर होती है. सौंफ का पानी पीने से भूख कंट्रोल होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है.

वजन होगा कम
ये फैट बर्न करने में सहायक है, जिससे वजन भी नियंत्रित होता है. यह महिलाओं के लिए भी बेहद खास है. यह पीरियड्स में दर्द और अनियमितता और ऐंठन में भी राहत देता है. यह हार्मोन संतुलन में मदद करता है. साथ ही, यह आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

