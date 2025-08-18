चावल पकाते समय बार-बार हो जाते हैं गीले? इन आसान ट्रिक्स से बनेंगे एकदम खिले-खिले!

Rice Cooking tips: चावल खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है लेकिन पकाते समय बार-बार गीला हो जाता है आज आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिसे फॉलो करके आप चावल को खिला-खिला बना सकते हैं.
Rice Cooking tips: थाली में जब तक चावल ना हो तब तक मजा ही नहीं आता है. कई घरों में तो 1 दिन में 2 बार चावल बन जाते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक को चावल खाना बेहद ही पसंद होता है और वो बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. कई बार हमारी कुछ गलतियों की वजह से चावल पकाते समय बार-बार गीला और चिपचिपा हो जाता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं सारा का सारा स्वाद भी बिगाड़ जाता है. अगर आप भी चावल को खिला-खिला बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ कमाल के तरीके बताते हैं.
चावल को खिला-खिला बनाने के तरीके
1. नींबू
चावल को चिपचिपा होने से बचाने के लिए आप चावल बनाने से पहले नींबू की कुछ बूंदों को डाल दें चावल को नॉन स्टिकी बनाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए.
2. ब्रेड
अगर चावल काफी ज्यादा गीले हो गए हैं, तो आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्रेड को चावल के ऊपर रख दें इससे एक्स्ट्रा पानी ब्रेड सोख लेगा और आपका चावल अच्छी तरह दिखाई देगा.
3. पानी का सही अंदाज
चावल पकाने के लिए पानी का सही मात्रा में होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. चावल से थोड़ा सा पानी आपको ज्यादा डालना चाहिए, जिससे पानी वाले चावल ना बने. पानी ठीक मात्रा में ना होने से आपके चावल खराब हो सकते हैं.
4. घी या मक्खन
कुकर में चावल पकाते समय आपको ऊपर से थोड़ा घी या मक्खन को डाल देना है, जिससे चावल खिले-खिले और पानी वाले नहीं बनेंगे स्वाद में भी काफी अच्छे लगेंगे.
5. धीमी आंच
अगर आप चावल को खिला-खिला रखना चाहती हैं, तो आप धीमी आंच पर चावल को पकाना चाहिए, इससे पानी जल्दी नहीं सूखेगा और आपके चावल काफी ज्यादा खिले-खिले बनेंगे. आप भी इन टिप्स को अपनाकर चावल को गीला होने से बचा सकते हैं.