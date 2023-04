Itching: खुजली ने बिगाड़ दी है स्किन की शक्ल? इन चीजों की मदद से मिलेगी जल्द राहत

How To Get Rid Of Itching: स्किन पर पसीना और मैल जमने की वजह से आमतौर पर खुजली होती है, हालांकि इसके पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं. हल्की फुल्की इचिंग नॉर्मल है, लेकिन अगर ये इतनी बढ़ जाए कि लाख खुजलाने पर भी राहत न मिले, और तो और स्किन पर रैशेज आ जाए, तो समझ जाएं कि परेशानी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है. कई बार आप पब्लिक प्लेस में होते हैं और फिर शर्मिंदगी से बचने के लिए आप तकलीफ बर्दाश्त कर जाते हैं. आइए जानते हैं कि आप राहत पाने के लिए कौन-कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं.

इन चीजों की मदद से दूर होगी खुजली 1. चंदन पाउडर (Sandalwood Powder)

चंदन का इस्तेमाल आमतौर पर खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन आप अगर इसके पाउडर का इस्तेमाल करेंगो तो खुजली का नामोनिशान मिट जाएगा. आप एक कटोरी में चंदन पाउडर और गुलाब जल मिक्स कर लें और इस पेस्ट को खुजली वाली जगह पर लगा दें और सूखने का इंतजार करें. आखिर में ठंडे पानी से धो लें, कई बार ऐसा करने से मनचाहा रिजल्ट हासिल हो जाएगा. 2. नीम (Neem)

नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं. नीम के आयुर्वेदिक फायदों के बारे में हम सभी वाकिफ हैं, खुजली से छुटकारा पाने के लिए इसके पत्तों का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है. आप नीम को पत्तों को अच्छी तरह पीस लें और इसे खुजली वाले स्थान पर लगा लें, ये सारे कीटाणुओं को मारकर आराम दिलाता है. 3. नारियल तेल (Coconut Oil)

नारियल तेल को बेहद गुणकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्‍टीरियल और एंटीइंफ्लेमेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिससे त्वचा को फायदा मिलता है. जब भी आपको खुजली महसूस हो तब स्किन पर कोकोनट ऑयल लगाएं, इससे तुरंत सुकून मिलेगा. 4. नींबू और बेकिंग सोडा (Lemon And Baking Soda)

जब आपकी खुजली तमाम कोशिशों के बाद भी न रुके तो इसके लिए आप एक कटोरी में बेंकिंग पाउडर और नींबू के रस को मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को एफेक्टेड एरियाज में लगाएं और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. आखिर में स्किन को साफ पानी से धो लें. दिन में कई बार ये प्रक्रिया दोहराएंगे तो खुजली से राहत मिल जाएगी. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|