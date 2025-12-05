किडनी में खराबी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, नहीं दिया ध्यान तो बढ़ सकता है Kidney Failure का रिस्क

किडनी में खराबी होने पर पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है. किडनी की बीमारी के लक्षण शरीर पर नजर आने लगते हैं. किडनी में किसी तरह की खराबी होने पर आंखों में भी इसके लक्षण नजर आते हैं. इन संकेत की पहचान कर आप किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं.

दिखते हैं ये लक्षण

किडनी फेलियर या फिर खराबी होने पर आंखों के आसपास सूजन, आंखों में लालिमा, आंखों में जलन, धुंधलापन की समस्या देखने को मिलती है. अगर आपकी आंखों के आसपास सूजन या किसी तरह की समस्या है तो बिना समय खराब किए जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

आंखों के आसपास सूजन

आंखों के आसपास सूजन इस बात का संकेत है कि किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है जो कि फ्लूइड जमा हो रहा है जिसे मेडिकल भाषा में नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं. जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है तो प्रोटीन यूरिन में रिलीज होने लगता है, इसके अलावा खून में प्रोटीन की कमी से तरल पदार्थ शरीर के ऊतकों में जमा होने लगता है जिस वजह से आंखों के आसापसा या फिर पैरों के आसपास सूजन देखने को मिलती है.

आंखों में ड्राईनेस की समस्या

किडनी में खराबी होने पर पलकें झपकाने में बहुत दिक्कत आती है. वहीं आंखों आंसू कम बनने से सूखापन और जलन की समस्या हो सकती है. आंखों में सूखापन, जलन या किरकिरापन महसूस होना किडनी से जुड़ी बीमारी का बड़ा संकेत हो सकता है. ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

आंखों में धुंधलापन

आंखों में धुंधलापन किडनी समस्या का गंभीर संकेत हो सकता है. क्योंकि किडनी में खराबी होने पर शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिस वजह से आंखों की नसों को नुकसान होता है. आंखों में धुंधलापन किडनी फेलियर, सूजन, विटामिन ए की कमी से जुड़ा है.

