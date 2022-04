Kidney Disease: किडनी खराब होने से बचाना है तो इन फूड्स को छोड़ें, वरना होगी परेशानी

Foods to Avoid If You Have Kidney Disease: किडनी की शरीर में काफी अहमियत है, क्योंकि इसकी मदद से हमारा खून साफ होता है और शरीर से टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलते हैं. लेकिन डायबिटीज (Diabetes) की बीमारी गुर्दे को खराब कर सकती है. किडनी को खराब होने बचाने के लिए बल्ड शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है.

किडनी को कैसे खराब करती है डायबिटीज?

अगर ब्लड शुगर का लेवल (Blood Sugar Level) कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो धीरे-धीरे वह किडनी (Kidney) में मौजूद ग्रुप ऑफ ब्लड वेसेल्स को खराब कर देता है. जब ये खून की नसें कमजोर होने लगती हैं, तब किडनी सही तरीके से खून को साफ नहीं कर पाती. इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लगती है और किडनी डैमेज भी हो सकती है.

किडनी को बचाने के लिए कंट्रोल करें शुगर लेवल

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक किडनी की बीमारी (Kidney Disease) से परेशान मरीज की शुगर का कंट्रोल में रहना जरुरी है. इसके लिए उन्हें अपने लाइफस्टाइल में कई बदलाव लाने चाहिए, जैसे-

-खान पान का खास ख्याल रखना

-गुस्सा कम करना

-स्ट्रेस नहीं लेना -

-नियमित रूप से एक्सरसाइज

-डेली योग करना

-अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उसे कंट्रोल में रखें

-अगर आपको लंबे समय से पेट दर्द है, तो सोनोग्राफी की जांच कराएं और आईजीए नेफ्रोपैथी टेस्ट कराएं

किडनी प्रॉब्लम में इन फूड्स से बना लें दूरी

-ज्यादा नमक का सेवन न करें.

-हाई पोटैशियम युक्त साग-सब्जी से दूर रहें. (जैसे- आलू, टमाटर, कीवी, संतरा, एवोकाडो)

-दूध, दही और पनीर से दूरी बनाएं. क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है.

-डिब्बाबंद चीज़ों का सेवन न करें.

-अचार, ड्राई फिश और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन न करें.

