Kidney को फेल होने से बचाएं, इन आदतों से आज ही कर लें पूरी तरह तौबा

How To Protect Your Kidney: किडनी हमारे शरीर का बेहद अहम अंग है, इसका मेन काम हमारे शरीर की गंदगियों को फिल्टर करते हुए इन्हें बाहर निकालना है. अगर ये ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करेगा या फेल हो जाएगा तो टॉक्सिंस हमारी बॉडी में ही जमा होने लगेंगे जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का अंदेशा बढ़ जाएगा. किडनी फेल होने पर हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है. क्या आप जानते हैं कि खुद की बुरी आदतों की वजह से किडनी फेल हो सकती है आइए जानते हैं कि हमें किस तरह इनसे बचना चाहिए.

किडनी को खराब करती हैं ये आदतें

मौजूदा दौर की बिजी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से कहीं न कहीं हम अपनी किडनी का नुकसान कर रहे होते हैं और दुख की बात ये है कि हमें इन गलतियों का अंदाजा भी नहीं लग पाता.

1. काफी देर तक यूरीन रोककर रखना

आमतौर पर जब हम सफर में होते हैं, या फिर सुबह देर तक बिस्तर छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में हम काफी देर तक यूरिन को रोककर रखते हैं. खासकर मार्केट या सड़क किनारे पब्लिक टॉयलेट न मिलने के कारण महिलाओं की मजबूरी बन जाती है कि वो यूरिन रोक कर रखें. लेकिन ऐसा करने पर किडनी पर प्रेशर पड़ता है जो खतरनाक है.

2. पानी कम पीना

हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है इसलिए बॉडी को दिनभर हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है. इससे बॉडी के तमाम अंग सही तरीके से काम कर पाते हैं. अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएंगे किडनी के लिए गंदगी को साफ करना मुश्किल हो जाएगा. इससे किडनी स्टोन होने की भी आशंका बढ़ जाती है.

3. किडनी खराब करने वाले फूड खाना

किडनी की सेहत को खराब करने के लिए हमारा खान-पान काफी हद तक जिम्मेदार है, इसलिए कोशिश करें कि हरी सब्जियां, ताजे फल, फ्रूट जूस जैसी हेल्दी चीजें ही खाएं और अनहेल्दी फूड्स से परहेज करें. अगर बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग, रेड मीट और बर्गर, पैटीज, पिज्जा और प्रॉसेस्ड आइट्म खाते हैं तो इससे किडनी को काफी नुकसान पहुंचता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं