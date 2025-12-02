Advertisement
trendingNow13026041
Hindi Newsलाइफस्टाइल

RO भी जिसके आगे फेल! शरीर के अंदर छिपी ये साइलेंट मशीन हर रोज साफ करती है कई लीटर खून, नाम जान रह जाएंगे दंग

कई लोगों के घर में RO मशीन लगे होते हैं जिससे वो हर रोज पानी पीते हैं. पानी की सफाई के लिए लोग घर में RO मशीन लगाते हैं जो पूरे दिन में मुश्किल से 15 से 25 लीटर पानी ही फिल्टर कर पाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसी साइलेंट मशीन लगी होती है जो बिना आवाज किए हर दिन कई लीटर खून साफ करती रहती है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RO भी जिसके आगे फेल! शरीर के अंदर छिपी ये साइलेंट मशीन हर रोज साफ करती है कई लीटर खून, नाम जान रह जाएंगे दंग

शरीर में कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिनका काम काफी महत्वपूर्ण होता है पर लोगों को इसकी भनक तक नहीं होती है. हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी मशीन लगी होती है जो किसी भी आधुनिक RO सिस्टम से कई गुना ज्यादा तेज काम करती है. ये मशीन कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है बल्कि शरीर का एक अंग हैं. ये अपने आप 24 घंटे काम करती रहती है और खून की सफाई करती है ताकि शरीर में जमा होने वाली गंदगी बाहर निकल सके. इसी वजह से इस मशीन को शरीर का “साइलेंट मशीन” कहा जाता है.

कितनी सफाई
बहुत से रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में मौजूद ये मशीन हर मिनट लगभग आधा कप खून साफ करती है और अगर पूरे दिन का हिसाब लगाया जाए तो ये लगभग 150 से 180 लीटर खून फिल्टर कर देती है. ये मात्रा सुनकर RO मशीन भी शर्मिंदा हो जाए क्योंकि एक पानी वाली RO मशीन हर दिन मुश्किल से 20 से 25 लीटर ही पानी साफ कर पाती है. 

साइलेंट मशीन
शरीर के इस साइलेंट मशीन का नाम है किडनी जो एक फिल्टर होती है. ये खून को लगातार साफ कर के शरीर में जो भी टॉक्सिन जमा हैं या एक्स्ट्रा नमक, पानी या गंदगी होती है उसे बाहर निकाल देती है. कई डॉक्टर के मुताबिक अगर ये मशीन एक पल के लिए भी रुक जाए तो शरीर में गंदगी जमा होने लगती है और लोग बीमार पड़ जाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

जिम्मेदारी
शरीर की ये साइलेंट मशीन यानी की किडनी इतनी स्मार्ट होती है कि अगर इन दो में से एक किडनी खराब भी हो जाए तो दूसरा अकेले ही पूरे शरीर का ख्याल रख लेती है. किडनी को हेल्दी रखने की जिम्मेदारी है भी हमारी ही होती है वरना अगर ये मशीन रुक गई तो जिंदगी डायलिसिस और अन्य इलाज पर निर्भर हो जाती है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

kidneykidney filter

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 2): दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू, विपक्ष SIR को लेकर कर रहा हंगामा, जानें पल-पल की अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 2): दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू, विपक्ष SIR को लेकर कर रहा हंगामा, जानें पल-पल की अपडेट
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
National Pollution Control Day
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स
Maharashtra Election
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
india
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
human bomb threat
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
maharashtra local body election 2025
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
bjp west bengal news
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
karnataka
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
SIR News Update
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?