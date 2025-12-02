RO भी जिसके आगे फेल! शरीर के अंदर छिपी ये साइलेंट मशीन हर रोज साफ करती है कई लीटर खून, नाम जान रह जाएंगे दंग

शरीर में कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिनका काम काफी महत्वपूर्ण होता है पर लोगों को इसकी भनक तक नहीं होती है. हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी मशीन लगी होती है जो किसी भी आधुनिक RO सिस्टम से कई गुना ज्यादा तेज काम करती है. ये मशीन कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है बल्कि शरीर का एक अंग हैं. ये अपने आप 24 घंटे काम करती रहती है और खून की सफाई करती है ताकि शरीर में जमा होने वाली गंदगी बाहर निकल सके. इसी वजह से इस मशीन को शरीर का “साइलेंट मशीन” कहा जाता है.

कितनी सफाई

बहुत से रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में मौजूद ये मशीन हर मिनट लगभग आधा कप खून साफ करती है और अगर पूरे दिन का हिसाब लगाया जाए तो ये लगभग 150 से 180 लीटर खून फिल्टर कर देती है. ये मात्रा सुनकर RO मशीन भी शर्मिंदा हो जाए क्योंकि एक पानी वाली RO मशीन हर दिन मुश्किल से 20 से 25 लीटर ही पानी साफ कर पाती है.

साइलेंट मशीन

शरीर के इस साइलेंट मशीन का नाम है किडनी जो एक फिल्टर होती है. ये खून को लगातार साफ कर के शरीर में जो भी टॉक्सिन जमा हैं या एक्स्ट्रा नमक, पानी या गंदगी होती है उसे बाहर निकाल देती है. कई डॉक्टर के मुताबिक अगर ये मशीन एक पल के लिए भी रुक जाए तो शरीर में गंदगी जमा होने लगती है और लोग बीमार पड़ जाते हैं.

जिम्मेदारी

शरीर की ये साइलेंट मशीन यानी की किडनी इतनी स्मार्ट होती है कि अगर इन दो में से एक किडनी खराब भी हो जाए तो दूसरा अकेले ही पूरे शरीर का ख्याल रख लेती है. किडनी को हेल्दी रखने की जिम्मेदारी है भी हमारी ही होती है वरना अगर ये मशीन रुक गई तो जिंदगी डायलिसिस और अन्य इलाज पर निर्भर हो जाती है.

