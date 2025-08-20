सभी के लिए फायदेमंद नहीं है नारियल पानी, जानें किन लोगों को करना चाहिए परहेज
सभी के लिए फायदेमंद नहीं है नारियल पानी, जानें किन लोगों को करना चाहिए परहेज

Coconut Water Side Effects: नारियल पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इलेक्ट्रोलाट्स, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर नारियल पानी कई बीमारियों से बचाव कर सकता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए नारियल पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:47 PM IST
Is Coconut Water Good for Everyone: नारियल पानी को नेचुरल एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाट्स, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, जो गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट और एनर्जेटिक बनाए रखने का काम करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि नारियल पानी सबके लिए फायदेमंद नहीं है? कुछ लोगों को नारियल पानी पीने से नुकसान हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को नारियल पानी नहीं पीना चाहिए. 

 

किडनी की समस्या
किडनी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को नारियल पानी पीने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. दरअसल नारियल पानी में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में किडनी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खराब किडनी शरीर से ज्यादा पोटैशियम बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे हाइपरकलेमिया जैसे किडनी की समस्या हो सकती है. 

 

लो ब्लड प्रेशर
नारियल पानी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है. ऐसे में हाई बीपी वाले मरीजों के लिए यह फायदेमंद है, लेकिन लो बीपी वाले लोगों के लिए यह  परेशानी खड़ी कर सकता है. लो बीपी वाले व्यक्ति को इसे पीने से चक्कर, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्या हो सकती है. 

 

शुगर के मरीज
ऐसे तो नारियल पानी में नेचुरल शुगर होती है, लेकिन फिर भी डायबिटीज के मरीजों को इसे कम मात्रा में ही पीने की सलाह दी जाती है. ज्यादा नारियल पानी पीने से शुगर लेवल बढ़ सकता है. शुगर के मरीजों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे डाइट में शामिल करना चाहिए. 

 

सर्जरी कराने वाले लोग
हाल ही में अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है या होने वाली है, तो भी नारियल पानी से परहेज करना चाहिए. दरअसल नारियल पानी में पोटैशयम और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीज पर असर डाल सकता है, जिससे रिकवरी स्लो हो सकती है. ऐसे में डॉक्टर की सलाह से ही नारियल पानी पीना चाहिए. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Coconut water side effectsCoconut water not for everyone

